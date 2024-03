Comparte el cartel que hay colgado en un gimnasio de Madrid y piden que se cuelgue en todos los gimnasios de España

Ir al gimnasio es algo que no es fácil para mucha gente y que puede tener numerosos motivos. Hay personas que van para desestresarse, otras van para perder peso, otras para ponerse en forma y otras para muscularse entre otros motivos.

No todo el mundo que va al gimnasio tiene el mejor de los cuerpos y por eso para muchas personas que no se sienten bien consigo mismas no es algo cómodo.

En este sentido se ha vuelto viral un cartel colgado en un gimnasio de Madrid que tiene un mensaje de lo más poderoso.

Este es el cartel colocado en el gimnasio Center Up, de Villanueva de la Cañada (Madrid) y que se ha vuelto viral después de que lo subiera a Twitter @emmageikie donde ha acumulado 46.000 me gusta y 4.000 retuits.

"No todos vienen al gym a transformar su cuerpo. Muchos vienen al calmar traumas, liberar estrés o sanar heridas. No opines sobre el cuerpo de los demás", se puede leer en letras grandes y con el “no opines” escrito en letras gigantes.

La publicación se lleno de mensajes aplaudiendo el cartel y reflexionando sobre la gente que opina sobre el físico de otras personas.

"Esq que rabia la gente que opina del físico o la gente que piensa que no te puedes apuntar al gym a principio de año pq solo vas por cumplir, o antes de verano porque solo quieres verte bien en verano y así sucesivamente dejar a la gente que vaya cuando le dé la gana", escribió @_rocioo_04.

"A mi en mi gimnasio hay chicas que me miran mal por no tener el cuerpo como ellas", comentó @Natalia_cj

"Impriman muchos de esos", "Muy bueno y sorprendente", "Me encantó" y "Que fantasía de gimnasio porfavor" son sólo algunos de los mensajes positivos que ha recibido el cartel.