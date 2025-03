Le pillan copiando un trabajo de la universidad y pasa esto: "Antes era todo muchísimo más difícil"

Si algo hace mucho la gente en Internet es comparar épocas, y una de las cosas que más se comparan son las etapas escolares y universitarias. En ese sentido son muchas las personas que dicen que la educación actual es mucho más blanda y que los profesores ya no son tan rigurosos y estrictos como antes. Nosotros no podemos asegurar que eso sea cierto pero si es verdad que te puede surgir la duda después de ver vídeos como este.

En este TikTok con más de 345.000 reproducciones, @jimmyelektron confiesa que le han pillado copiando en un trabajo en cuarto de carrera, y comparte sus opiniones acerca del esfuerzo que hay que dedicarle a sacarse una ingeniería.

Empieza el vídeo diciendo que ha recibido un correo de un profesor en el que no le acusan directamente de copiar, sino que le dicen que es imposible que el trabajo lo haya hecho él, que está muy por encima de sus posibilidades académicas. En vez de ponerle un 0, le ha puesto un 3,7 y le ha dejado con una advertencia.

A raíz de esta muestra de permisividad de parte del profesor, el tiktoker afirma que siente que han dejado de meter presión en la Universidad: "Antes era todo muchísimo más difícil". Con esta declaración no se refiere a que hace décadas se pedía más de los alumnos que ahora, sino que mientras avanzas en la carrera va cambiando el nivel de esfuerzo que se pide de los universitarios.

"Tu entras, y el primer año es cantar y coser, no tienes que hacer prácticamente nada, te enseñan un lenguaje de programación… Vaya papaya que te meten después. 'Construye una nave espacial con tus propias manos' así pasas segundo y tercero, repitiendo curso, suspendiendo, en verano… Y de repente llega cuarto y es como que… No me tocaba tanto el escroto desde cuarto de Primaria. No tengo nada que hacer". Así relata la experiencia de sacarse una ingeniería. "La luz del final del túnel está al final de la carrera", dice antes de terminar, en un mensaje muy esperanzador para cualquiera que se encuentre en las trincheras de la Universidad.

Los comentarios están divididos. Encontramos personas compartiendo sus experiencias en la carrera: "Pero si lo difícil de ingeniería es el primer año, el resto una vez cogido el ritmo no cuesta", "Yo al mío le he puesto sin querer 'Revísame el trabajo perro' quería poner porfa, no perro"; y por otro lado hay una gran mayoría de personas hablando acerca de las expresiones que utiliza el tiktoker al hablar: "Ni idea Nivea", "'Os juro que me rayo rodaballo' PUAJAJAJAJ ME RÍO DE JANEIRO", "Es coña Begoña", y es que jimmyelektron se expresa utilizando refranes y juegos de palabras que llaman mucho la atención, por lo que muchos de sus vídeos tienen una respuesta similar.