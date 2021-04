Horóscopo semanal: el momento de los Aries

Aries

Lo primero, ¡felicidades! El mes de tu cumpleaños suele ser una bendición en muchos aspectos, entre ellos el económico. Una ayudita en ese departamento (no se puede decir que inesperada) te va a animar a gastar en actividades que no permitías. Cuidado que tu plan no te lo estropee el mal tiempo...

Tauro

Otro que también está en racha, muy probablemente por la proximidad de su mes especial, que se notará en niveles de optimismo superiores a los que lucías en semanas anteriores. Aprovecha y saca partido romántico a esa energía.

Géminis

¿Necesitado de un ajuste en tu vida sentimental? A partir de mañana (miércoles) entrarás en la órbita de intereses de los Tauro, así que estate preparado para cambios relacionados con personas nacidas bajo ese signo.

Cáncer

Buen momento para decidir en qué punto estás con esa persona: ¿amante? ¿amistad? ¿ambas? Si no sabes salir de la 'friend-zone' es que algo estás haciendo mal. Pero recuerda que los mejores romances salen de una buena amistad.

Leo

Cuidado con tus relaciones profesionales o de compañeros de estudios, porque la fogosidad de unos se convierte en el mal humor de otros. No sientas que los que tienes alrededor son competencia, e intenta conectar con los motivos que tienen para hacer cosas que no acabas de entender.

Virgo

Entre tanto amor y buen rollo a alguien le tocaba pagar la parte más solitaria, y nos tememos que va a ser el caso de los nacidos bajo este signo. No tiene por qué ser algo malo, ya que te va a dejar cancha para explorar tus pasiones y esas cosas que te levantan curiosidad (individual, eso sí).

Libra

Igual que pasa con los Géminis, el equilibrio se te mueve más de lo esperado debido a lo volátil de aquellos que están junto a ti. Va a afectar a tus apetitos (a todos), pero tómatelo con filosofía y como una oportunidad de descansar de lo que a veces produce demasiado ruido.

Escorpio

¿Has oído alguna vez eso de que los extremos se atraen? Seguro que sí, y es algo que va a apreciar en su magnitud atreviéndote por fin a decir cosas que sentías pero eras incapaz de verbalizar. ¡Es un mes fogoso, te avisábamos al principio!

Sagitario

Calma después de la tormenta de emociones que fue para ti el inicio de 2021. Déjate ayudar y aprovecha si tienes a gente que te escuche, porque ahora mismo estás más para recibir que para dar.

Capricornio

Te sentirás con más seguridad que de costumbre, animando a otros que lo necesitan y que se ven vulnerables ante tu presencia. Recuerda que el universo busca el equilibrio, así que no te excedas en usar esa ventaja...

Acuario

Vas a tener una buena racha en el apartado emocional, gracias a gente que te da fuerzas desde el ámbito familiar y que no esperabas ayuda en estos precisos momentos. Recuerda que hablar las cosas sin tapujos también ayuda a sentirse mejor.

Piscis

Junto a Aries, serás el signo más feliz de la semana. Empoderamiento, locuaz, comprensivo... esos valores que te parecían a veces ajenos han vuelto a ti, y la razón de por qué los tienes es lo de menos. Sácales provecho.