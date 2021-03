Sergio Ramos revienta Twitch con Ibai: "Me han chivado que eres del Madrid"

El domingo durante el stream previo a 'Lo de Évole', Ibai le aseguraba a Jordi que iba a tener un invitado estelar esta semana. "Está a la altura del Hormiguero", dato que confirmó el periodista pidiendo dar una pista. "No digas nada, mañana lo suelto yo".

Fue el martes pasado cuando soltó quién era esa estrella: Sergio Ramos. El capitán del Real Madrid y un histórico del fútbol español es el último de los fichajes que ha conseguido Ibai después de que leyendas del deporte como Piqué, Courtois, Kun Agüero, Neymar o Marc Gasol se estrenaran en Twitch de la mano del vasco.

A las 19:00 en punto ha comenzado una entrevista que ha girado sobre todo en torno a la actualidad deportiva del sevillano, que tiene al madridismo en ascuas por saber si renovará contrato con su equipo. Tras un comienzo un poco serio, la formalidad se fue diluyendo cuando Ibai le preguntó por "el lado más humano".

"El periodismo ha cambiado", explica Ramos para aclarar por qué va al stream y la razón por la que no da apenas entrevistas. "Me interesa que se escuche al Sergio de verdad, y como tú no eres un chico metido en el mundo del fútbol, pues me apetece meterme en unas preguntas y respuestas contigo".

El futbolista asegura que ha sido gamer ("antes jugaba muchísimo") pero que la familia y la exigencia de su profesión le ocupan todo su tiempo. "A ver, hay veces que me echo un Fortnite con Sergio Jr, mi hijo mayor", reconoce, pero también sabe cosas sobre la vida de Ibai.

"Bueno, tú también tienes una casa muy grande. [...] Pero tienes que salir un poco más de casa, que sé que no lo haces mucho" le dice. "¿Quién te ha dicho eso?", responde el streamer sorprendido, a lo que responde que Carbajal, Marco Asensio o Casemiro son muy aficionados al mundo streamer. "Seguro que ha sido Courtois", deja caer Llanos.

"Algunos streamers me han chivado que eres del Madrid, ¿podrías confirmármelo?", le pregunta al final de la entrevista Sergio. ¿La repuesta? "Me pones en evidencia delante de la clase decirlo ahora... pero sí, siento cierta simpatía". Una duda más resuelta para Ramos: "Seguro que te has puesto la camiseta blanca en esa discoteca que tenéis ahí abajo".

Al descubrir que ambos son del signo Aries, Sergio asegura que seguro que Ibai es muy "bipolar", y le invita ni más ni menos a que se pase por su finca en Sevilla. Sabiendo que el vasco está a dieta, el capitán del Madrid se ofrece a hacerle "una dieta y rutina de ejercicios personalizada". Toma ya.

Lo que empezó como un análisis sesudo de la actualidad y futuro del futbolista, acabó entre risas y con confesiones sobre lo chungo que es "mancharse la barba" y cómo Sergio queda cada 15 días con Pablo Motos para "comerse dos docenas de churros con chocolate". ¿Quién si no Ibai podría sacarle esa información?

"Estaba programada para media hora esta entrevista, pero nos hemos ido a 80 minutos", dijo Ramos a modo de despedida, y con un agradecimiento total por parte del streamer: "Es la mejor publicidad que podía tener".