Aterrador momento en que una ballena vuelca un barco frente a la costa de New Hampshire

Los hermanos Colin y Wyatt Yager de Maine estaban en el lugar correcto en el momento correcto, lo que les permitió salvar a dos pescadores después de que una ballena volcara su bote.

El incidente ocurrió el martes, cuando Colin y Wyatt estaban pescando en la costa de New Hampshire. Estaban pescando lacha del Atlántico o un pez cebo conocido.

El video muestra al enorme mamífero saliendo de aguas espumosas y aterrizando en la parte trasera de otro pequeño bote.

Los dos pasajeros, parados cerca de la parte delantera del barco, flotaban en el agua. Colin y su hermano inmediatamente corrieron para ayudar a los dos hombres y lograron llevarlos a un lugar seguro en su bote.

Wyatt le dijo a FOX Weather que mientras él y su hermano estaban en el agua, vieron una ballena jorobada nadando cerca de ellos.

"Nunca habíamos visto uno tan cerca de la costa, así que pensamos, ¡vaya, esto es genial!". dijo Wyatt Yager.

Se dio cuenta de que el animal salió a la superficie y aterrizó en la parte trasera de otro barco, provocando que este volcara.

"Es un caos absoluto cuando comienza", dijo. "Mi hermano y yo pensamos: '¿Esto realmente acaba de suceder?'"

En el barco iban dos pescadores y el vídeo muestra a uno de ellos cayendo por la borda al agua. Wyatt abandonó el barco y luego se volcó por completo.

Él cree que la ballena aterrizó en el barco sin querer, diciendo que estaba tratando de comerse los mismos pogies que él y su hermano estaban pescando.

Al rescatar a los dos pescadores, Wyatt dijo que se sorprendió al ver lo positivo que era su estado de ánimo. Notó que estaban felices y sonrientes. Otros pescadores cercanos también vinieron a ayudar.