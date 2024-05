Criador de codornices: la profesión más adorable a la que querrás dedicarte tras ver este vídeo

Hay profesiones que son apenas conocidas, pero que, cuando consiguen hacerse virales en redes, se convierten en unos de los oficios más deseados. El influencer Bernard Henry ha conseguido llamar la atención de las redes después de mostrar cómo es su rutina como criador de codornices, y muchos han mostrado su envidia por lo adorables que son las crías con las que trabaja y que tanto muestra en sus vídeos.

Este hombre tiene más de un millón de seguidores en Instagram, y algunos de sus vídeos han logrado un notable alcance en la red social. La especie de ave con la que trabaja es muy similar a una codorniz tradicional: se llaman torillos o "codornices de botón" (button quails en inglés). Destacan por ser de un tamaño minúsculo cuando nacen, lo cual permite que se puedan sujetar más de una decena de ellas en las manos cuando todavía son pequeñas.

Por desgracia, parece que este no es un negocio demasiado rentable: además de tener un criadero de codornices, Bernard Henry de Fathen Farms es autor de libros infantiles (sobre codornices, faltaría más) y tiene su propia línea de skincare, además de ser una figura de las redes sociales. Así que, lamentándolo mucho por aquellos que sueñen con criar codornices bebé, a no ser que tengan la posibilidad de convertir eso en una fuente de contenidos con los que ganar dinero, como ha hecho Bernard, parece difícil ganarse la vida con ello. ¡Aunque, como afición, puede ser una actividad llena de alegrías! No hay más que ver la forma en la que estas codornices bebé siguen al influencer para darse cuenta de que lo ven como si fuera su mamá. ¡Y el sentimiento de criar a un animal hasta que sea capaz de valerse por su cuenta es algo insuperable!