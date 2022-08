Escucha llantos y se lleva la sorpresa de su vida al mirar debajo de su cabaña

Más información Una madre camello usa su propio cuerpo para proteger a su cría del ataque de los lobos en China

El protagonista de esta historia es el cazador y guía de pesca Zack Brown, de 28 años, quien encontró bajo su cabaña en Canadá a una manada de crías de lobo. El joven sorprendió a sus seguidores cuando apareció en un video abrazando a lo que parecían ser cachorros de perro, pero lo sorprendente es que ¡eran 6 lobeznos salvajes!.

Los lobos son una especie de mamíferos que se caracterizan por ser carnívoros muy territoriales y andar en manadas de entre 6 a 20 animales. Pero esto no detuvo a Brown, que decidió grabarse conviviendo con los pequeños animales. "¿Miércoles de cachorros de lobo? Llegamos a la casa de campo para encontrar no uno sino seis cachorros de lobo viviendo bajo la casa principal. No hay rastro de la madre lobo. Ahora el reto es llevarlos de vuelta a ella… o hacer un almuerzo para lobo", publicó Brown en su Instagram.

Así que el joven decidió cuidar de los cachorros, asumiendo que la madre no volvería, más sabiendo que había humanos viviendo sobre su guarida. De acuerdo a National Geographic, los lobos no abarcan más de 125 millas para evitar encuentros "agresivos" con otras manadas, por lo que la madre no podría estar muy lejos.

Y así fue, la madre lobo regresó a por sus cachorros, pero al parecer, olvidó a uno, lo que resultó raro para Brown. "El que queda… le voy a dar unas horas más para ver si mamá se lleva a este… que raro que solo se lleve a 5", dijo Brown. "Tal vez tenga una nueva mascota después de todo", agregó en tono de broma. Más de un mes después de la primera publicación de Brown con los lobeznos, el joven fue sorprendido por uno de ellos mientras paseaba cerca de un lago. "No voy a mentir, fue difícil despedirme del chico, no lo olvidaré pronto", concluyó el joven emocionado.

Después de esa visita inesperada a su casa, descubrió por unos aullidos que escuchó, que al otro lado del lago estaban los lobos adultos, por lo que aprovechó el momento para captar unas impresionantes imágenes que al igual que el video, se han hecho virales en las redes.

