Esta vaca se ha convertido en ayudante de cocina, y ha llevado a su dueño al éxito

Elias Herrera cuenta con más de 2 millones de seguidores tanto en su cuenta de Instagram como en su cuenta de Tik Tok. El creador de contenido se dedica a hacer vídeos humorísticos, principalmente en torno a la cocina. ¿El secreto de su éxito? Tiene un ayudante muy especial: Bruce, la vaca que, bueno, hace lo que puede. Y cuando decimos ayudante estamos siendo generosos, dado que ante todo Bruce trae el caos, la tormenta y la sensación de estar en medio de un huracán.

¿Cómo de bien puede salir una tarta cuando una vaca está intentando cada dos por tres meterse en medio y garantizando que los ingredientes no cumplan los mínimos sanitarios exigibles? La verdad es que no mucho. Y aun así, aunque el resultado final exista, lo cierto es que Bruce ya ha decidido que esa comida es suya y que no comparte. Igual Elias tiene más suerte con un sencillo plato de cereales…

Pues no, tampoco la tiene. Ante la presencia de su amigo el pavo podemos observar que no hay manera de conseguir tener una comida al día en paz, por no hablar de cuánto se ensucia cada habitación del hogar tras el paso de Bruce. Pero igual no es culpa suya, igual es una cuestión de encontrar su verdadera vocación. ¡Igual Bruce puede dedicarse a arreglar destrozos del hogar! Comprobémoslo:

Pues va a ser que no. En primera instancia es buen ayudante para cambiar bombillas, pero la nueva tele se rompe en segundos y no estamos seguros de que merezca la pena subirse a una escalera con Bruce cerca… Desde Flooxer Now rezamos porque Elias no se quite nunca el casco y pueda cocinar tranquilo de vez en cuando. Mientras tanto, las redes adoran a Bruce, la vaca cocinera.