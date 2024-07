Este perrito juega a videojuegos mejor que tú: el curioso caso de Peanut Butter

Vayamos por partes. ¿Qué es un speedrun? Es un reto que consiste en pasarse un videojuego lo más rápido posible. Existen diferentes categorías según se admitan o no glitches, según requieran pasarse todos los niveles, según las ventajas que se admitan… Como ejemplo práctico, el Super Mario Bros original de 1985 se puede completar en 4m 54s 631ms en su categoría Any%, pero se tarda 18m 54s 864ms en la categoría Warpless. Baste decir que llegar a estos niveles requiere mucho entrenamiento y habilidad, lo que da pie a muchas competiciones.

¿Qué pinta, entonces, un perro haciendo speedrun? Para eso tenemos que responder qué son los eventos de Games Done Quick. Esta organización lidera dos grandes eventos al año, el Awesome Games Done Quick en enero y el Summer Games Done Quick en verano. En ambos casos, durante siete días y durante 24 horas al día, se emiten speedruns en Twitch y se aceptan donaciones. Lo recaudado en el marco de cada evento va, respectivamente, a la Prevent Cancer Foundation o a Médicos Sin Fronteras. Y fue precisamente el Awesome Games Done Quick 2024 que debutó Peanut Butter, el perro speedrunner que juega a videojuegos mejor que tú.

El videojuego en cuestión es Gyromite, lanzado en 1985 para la NES. Su funcionamiento es muy sencillo, lo que permitió que Peanut Butter aprendiera a jugarlo a lo largo de 9 meses. Usando cuatro botones de mayor tamaño, PB (diminutivo de su nombre y juego de palabras con Personal Best, término común en la comunidad speedrunner) puede mantener pulsado cada botón el tiempo suficiente para que el personaje llegue sano y salvo al final del nivel. Sus buenas acciones se ven recompensadas con comida, y nosotros nos morimos de amor cada vez que lo vemos. Su éxito es tal que durante el Summer Games Done Quick 2024 ha repetido, jugando esta vez a Ken Griffey Jr. Presents Major League Baseball, donde su objetivo es ganar un partido en media hora.