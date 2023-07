Una llama en traje les roba el protagonismo de la boda a los novios

No cabe duda de que los animales con ropa suelen ser lo más tierno y gracioso que uno puede encontrarse en la red muchas veces. Pero, cuando en lugar de ver a un perro o un gato vestido uno se encuentra a una llama en traje, es inevitable sorprenderse por lo inesperado que es encontrarse a un animal como este con una ropa tan elegante. Y, por si esto no fuera suficiente, la llama lleva frente a ella dos brazos falsos que agarran una flor, algo que la hace todavía más graciosa.

Este descubrimiento lo ha compartido el tuitero AutumnalGhost, quien revela que después de descubrir estas fotos no ha podido dejar de pensar en ellas, motivo por el que ha querido compartirlas con todo Twitter para que disfruten de ellas. Y, por lo que parece, este animal no es un invitado más de la boda, sino que al posar junto a los padrinos durante la ceremonia hace que parezca que sea uno más de los padrinos, algo que hace todavía sea más graciosa la presencia de esta llama.

Y, como era de esperar, las bromas sobre estas fotos no podían faltar en este tuit tan viral, motivo por el que muchos han empezado a preguntarse si la habrán llevado porque "hay que mantener viva la llama del amor". Además, tuiteras como Anna aseguran que pagaría por haber visto la cara del sastre cuando le pidieron este traje, porque si hay algo claro es que no debe recibir peticiones tan atípicas como esta.

Aunque los protagonistas de las bodas suelen ser siempre los novios, no sería de extrañar que en esta ocasión la llama en traje haya sido quién se haya robadotoda la atención de esta ceremonia. Pero, por suerte, no parece que esto sea algo que les importe a los novios, quienes no han dudado en posar junto a ella para las fotos de la boda. Sin duda, esta llama quedará en el recuerdo de todos los asistentes de la boda, quienes no podrán haber dejado de amar a esta monada de invitado.