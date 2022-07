Un pulpo intenta robar la camara Go Pro de un buceador

Más información Dos buceadoras nadan con dos pulpos juguetones pegados a su cuerpo

Un curioso cefalópodo intenta huir con una cámara Go Pro antes de ser detenido por un buceador. Eric Desmet, de 58 años, buceador libre y videógrafo submarino, estaba buceando frente a la costa de Cannes, en el sur de Francia, cuando un curioso pulpo estuvo a punto de robarle la cámara.

Eric había colocado una cámara en el fondo del mar, a sólo seis metros por debajo de la superficie del agua, en un intento de capturar imágenes de un pulpo común cercano.

El curioso bicho se aficionó a la cámara y, después de investigar el objeto, decidió que ya no pertenecía a Eric e intentó quedarse con la cámara. Eric tuvo que animar suavemente al pulpo para que dejara la cámara mientras salía lentamente a la superficie.

Desmet tuvo cuidado de no lastimar al pulpo mientras intentaba recuperar su cámara, y finalmente lo logró, y el pulpo definitivamente no estaba emocionado por perder su nuevo tesoro.

"He visto que no estaba contento cuando me dejó la cámara", dijo Desmet. "Se movió no muy lejos, lentamente echándome un ojo".

En este otro impactante vídeo viral vemos como un pulpo se esconde en la boca de un buceador.

Un pulpo descarado trepó dentro de la boca de un buzo mientras nadaba. Shane Brown se encontraba en un popular lugar de buceo en Oahu, Hawai, en 2019 cuando se llevó una extraña sorpresa.

Después de pasar unos segundos con solo la punta de sus tentáculos visibles, el pulpo salió de su boca antes de saltar sobre las piernas del compañero de buceo de Shane.

Shane dijo: "Al principio se me subió a la cara y luego se metió en mi boca. Quizás estaba nervioso por algo más cercano".