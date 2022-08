Rescatan a un buitre desorientado en pleno centro de Madrid

Más información El increíble momento en que un águila herida se cuela en un coche en movimiento

Madrid es una ciudad grande pero tranquila por eso es muy raro que se produzcan escenas como esta que se ha vuelto viral. No es normal ver un buitre por el centro de la capital pero eso es lo que se encontró el usuario de Twitter JC López en la Calle Pez del barrio de Malasaña, a escasos metros de la Gran Vía.

Tanto López, que trabaja en RTVE, como otros vecinos que han visto al animal han avisado a la Policía Municipal a primera hora de la mañana para que rescataran al desorientado animal que nadie sabe como ha llegado allí.

"Ya les han avisado. Igualmente no estaba solo y el camión ha parado para no atropellarlo. No sé como ha ido a parar ahí", explicaba JC López en otro tuit.

No ha pasado mucho tiempo hasta que han aparecido en el lugar los efectivos de la UMA, que han localizado al buitre. En principio, parece que el animal se ha desorientado con la tormenta y, debido a la lluvia que le había caído encima, se encontraba agotado.

"Agentes de la Unidad de #Centro Norte realizan un corte de tráfico para que la #UMA rescate con #seguridad a un #buitre que se encontraba agotado y desorientado.

Es trasladado a @buhos_Brinzal para su recuperación.

#BravoCompañeros", tuiteaban desde la cuenta de la Policía Municipal.

Como se puede observar en el vídeo los agentes lograban cubrir con mucho cuidado al animal para que no se alterase y le han introducido en una caja en condiciones de seguridad. Después ha sido trasladado al centro de recuperación de animales Brinzal, donde se recuperará hasta su puesta en libertad.

No deja de ser una imagen sorprendente para la que todavía nadie encuentra una explicación lógica. Una pequeña historia que tuvo un final feliz ya que el buitre no sufrió ningún tipo de heridas y podrá recuperarse sin problemas.

