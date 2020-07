El verano siempre es una buena época para conocer gente nueva y, por qué no, para tontear y ligar un poquito. Todos estamos más contentos, más felices, salimos más, hablamos más y las ocasiones se multiplican para ello. Pero ¿qué sucede si nuestro objetivo es de otro país y habla un idioma diferente al nuestro? La verdad es que no se puede perder una oportunidad solo porque no nos entendamos lo suficiente. Pero, ¡no te preocupes! En ese caso podemos ofrecerte dos soluciones (una más eficaz que otra).

Una de las mejores formas de ligar cuando dos personas hablan diferentes idiomas es controlar perfectamente la otra lengua. Pero, como es muy posible que no podamos aprender de manera exprés, la segunda solución seguro que te gusta mucho más (y te parece más sencilla y eficaz). A continuación te dejamos algunas de las frases esenciales que debes saber en otros idiomas para invitar a alguien a salir o expresar lo mucho que te gusta. No te preocupes demasiado por no ser bilingüe y prueba suerte con ellas. El resto, depende de ti. ;-)

Frases para ligar en inglés

- ¿Tomamos una copa?: What about having a drink?

- ¿Puedo invitarte a una copa?: Could I buy you a drink?

- ¿Me darías tu número de teléfono?: Would you give me your phone number?

- ¿Tienes Instagram?: Are you on Instagram?

- Quiero seguir hablando contigo. ¿Me das tu número de teléfono?: I want to keep on talking with you. Can I get your telephone number?

- Solo quería decirte cuánto me importas: I just want to say how much I care about you.

- ¿Vives solo/a? ¿Compartes piso?: Do you live alone? Do you share an apartment?... ;-)

Frases para ligar en francés

- ¿Bailas?: Danses-tu?

- ¿Puedo verte de nuevo?: Est-ce que je peux te revoir?

- Podemos hablar por Whatsapp estos días: Nous pouvons parler sur WhatsApp ces jours-ci

- ¿Cómo te llamas?: Comment tu t'apelles?

- Me encantaría volver a verte: J'aimerais beaucoup te revoir

- Yo invito a esta ronda: J'invite ce tour

- ¿Puedo agregarte a Facebook?: Puis-je vous ajouter à Facebook?

Frases para ligar en italiano

- Me llamo… ¿Cómo te llamas?: Mi chiamo… Come ti chiami?

- Me gusta cómo te ríes: Mi piace come ridi

- Eres muy amable: Sei molto simpatico

- ¿Quieres hacer algo esta noche?: Vuoi fare qualcosa stasera?

- Creo que me gustas: Penso che mi piaci

- ¿Puedo besarte?: Posso baciarti?

Frases para ligar en alemán

- ¿Puedo preguntar cuál es tu nombre?: Darf ich fragen, wie du heißt?

- Me gustas mucho: Ich mag dich sehr

- ¿Cuál es tu número de teléfono?: Wie ist deine telefonnummer?

- ¿Te gustaría hacer algo?: Hättest du Lust, etwas zu unternehmen?

- ¡He pensado en ti todo el día!: Ich habe den ganzen Tag an Dich gedacht!

Redes sociales, número de teléfono y piropos. Ya tienes lo básico para que tu objetivo sepa que estás interesado/a en él o ella. Ahora solo te queda perder la vergüenza y tirar de estas frases para ligar este verano y hacer que sean unas vacaciones inolvidables. ¡Suerte!