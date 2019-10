Las relaciones se acaban por muchos motivos y uno de ellos pueden ser las terceras personas, es decir, que te hayan puesto unos tochos que no puedas entrar por la puerta. No hablo de este tema sin saber, he aquí una persona que los ha sufrido.

Sin embargo, es muy importante a la hora de enfrentarnos a una situación así que tengamos un tiempo para estar mal, fatal y dejarnos arrastrar por los dramas para después recomponernos, dejar atrás esas fatalidades que creemos definitivas y retomar el vuelo. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Existe algún truco? Aquí te dejamos algunos tips para enfrentarte a la situación.

- No tengas miedo a admitirlo. A todos nos puede pasar. Una de las reacciones más naturales a la hora de enfrentarse a unos cuernos es esconderlos y liberar de culpa a la otra persona. “Lo dejamos por diferentes razones”. ¡No! Hablar de la palabra cuernos y admitir que te los ha puesto es bueno. Y ojo, que no serás la única persona en el mundo que lo ha pasado ;-)

- No te comas el coco con los detalles, pasa página. Siempre queremos tender a saber los detalles: cuándo, dónde, cómo empezó todo… Y eso es fatal. Saber detalles no será más que una forma de reproducirlo en una imaginación y transformar todo esto es un superdramón.

Infidelidad | iStock

- Aprende, si hay algo que aprender. Fíjate lo que te vamos a decir: quizás de todo esto hasta puedas sacar un aprendizaje (además de tener claro que esa pareja no era para ti). No te podemos decir cuál porque cada situación es diferente pero que algo se puede aprender, ¡estamos seguros al 100%!

- Desahógate y tira de amigos. Las cosas que nos duelen hay que hablarlas, verbalizarlas y contar cómo han sido. Para eso es importante tirar de amigos y desahogarte, es decir, aunque sea una vez- di las cosas como realmente las piensas. Sin autoengaños.

- Libérate. Cuando nos hacen daño o salimos de una relación dolorosa necesitamos liberarnos de alguna forma para sentirnos mejor. Depende de las personas algunas lloran, otras salen de fiesta y arrasan, otras simplemente corren… Encuentra tu forma de libertad y date el gusto de hacerlo.