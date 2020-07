Nos pasamos todo el año esperando la llegada del verano y cuando han pasado apenas unas semanas desde que empezó, estamos perdidos y no sabemos qué hacer. Como para todo hay solución en esta vida, nosotros te traemos una para esas tardes en las que no se te ocurre ningún plan y te encantaría tener el mejor y más original para proponer a tus amigos. ¿Lo mejor de estos 6 planes? No te costarán más de 20 euros. Modo low cost ON, ¡vamos a ello!

ESCAPE ROOM ¿Te atreves con cualquier cosa? ¿Crees que no existen retos para ti? Haz un llamamiento rápido por el grupo de Whatsapp y búscate un grupo que se vea capaz de enfrentarse a un escape room. Estas habitaciones con enigmas parecen fáciles pero os llevará lo suyo salir de ellas. Un plan perfecto si buscas una tarde divertida para resguardarte del calor insoportable del verano.

LOS CHOLLOS GRATUITOS Da igual dónde vivas. Allí donde vayas seguro que hay planes gratuitos que peguen con tu grupo y a los que os podáis apuntar. ¿Queréis probar una clase de zumba? ¿Os atrevéis con un baile? ¿O mejor un monólogo? Terrazas y bares organizan miles de actividades de verano en las que solo tendrás que pagar la consumición ¡y a veces ni eso!

CINE DE VERANO Además de las sesiones normales y de las 4D (si no has ido aún a ninguna, te recomendamos probarlas), los autocine y cines de verano son un plan perfecto para disfrutar de los mejores peliculones en buena compañía.

MONTA UNA COVER Si tú y tus amigos no tenéis dos manos izquierdas y se os da bien eso de llevar el ritmo, buscaos una canción que os mole y repartíos los instrumentos para tocarla. Imaginación al poder: si no tenéis instrumentos al uso, cualquier cosa puede hacer música y convertirse en el mejor instrumento para tocar. Cuando tengáis controlada la canción podéis grabarla y subirla a vuestra redes. ¡Risas aseguradas! Música, amigos y verano | Pixabay

FIESTA TEMÁTICA Montar una buena fiesta y convertirte en el rey o reina del verano es más fácil de lo que parece. Solo te hacen falta unas buenas ideas y una inversión pequeña para comprar picoteo y bebidas (podéis poner un bote entre todos para no tener que poner mucho dinero y recaudar más fondos). Eso sí, busca un hilo conductor para decorar o que la gente vaya disfrazada y, sobre todo, un sitio, buena música y muchos amigos.

CON UN PAR Seguro que no muy lejos de donde vives tienes un parque temático o un parque acuático. Por suerte, existen miles de abonos descuento gracias a los cuales podrás acudir por menos de 20 euros. ¡Planazo! Pero no te preocupes, porque si no es tu caso y no tienes nada cerca, podrás montártelo tú.