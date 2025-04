Los 5 detalles que confirman que Manu Regato y Marina Barrial están claramente juntos

Las redes están pendientes de la supuesta relación entre los influencers Marina Barrial y Manu Regato. La realidad es que todavía se habla de "supuesta" porque ninguno lo ha confirmado oficialmente, pero las pistas que han ido dejando en sus vídeos ha dado mucho que hablar.

Aunque ambos siempre han asegurado que solo son amigos, el debate entre sus seguidores está más caliente que nunca y a continuación examinamos los cinco detalles que corroborarían a esta nueva pareja.

¿Amigos o algo más?

Tras semanas de rumores, a finales de 2024, la pareja participó en el popular trend de TikTok "escuchamos pero no juzgamos". Durante el clip, Manu confesaba que presentó a sus amigas a Marina y a pesar de asegurar que no había tenido nada con ellas, en realidad mentía, provocando una reacción en la tiktoker que no pasó desapercibida para nadie.

Un despiste en redes

A comienzos de enero de 2025, era Manu el que reveló a sus seguidores que había estado de comida familiar con sus padres, su hermana y... La propia Marina. Sin embargo, en aquel momento borró la story de Instagram para subir otra en la que ponía "comida en familia (y Marina jajajssj)", intercambiando posteriormente mensajes con indirectas.

Por si fuera poco, más tarde subió otra story junto a Marina y su hermana abrazados y dibujando un corazón, demostrando la buena relación entre la tiktoker y la familia de Manu.

"No quiero ser amigos"

Hace apenas unos días, las especulaciones se intensificaron exponencialmente cuando Marina Barrial publicaba un vídeo junto al tiktoker, escribiendo "no quiero ser amigos" en la descripción. Además, se lanzaban miradas cómplices con un sugerente texto de fondo: "Eres tanto que ser bético es lo de menos", en alusión a que la rivalidad con su equipo (ella es fan del Sevilla) quedaba en un segundo plano.

De hecho, en los comentarios ambos intercambiaban mensajes en tono cariñoso y pareciendo ajenos a los rumores. Manu escribía "¿la descripción?", a lo que Marina respondía "es por el trend, nada más".

Un beso, ¿fuera de cámara?

Pero este no ha sido el único detalle que nos confirmaría su relación sentimental, ya que poco después se escucha en otro vídeo a la creadora de contenido pedir a Manu que le dé un beso después de que ya le hubiera dado uno en la mejilla.

Sus seguidores no tardaron en darse cuenta que tras esta petición, hay un corte en el vídeo.

La pista definitiva

Marina y Manu han acudido a la tercera edición de los CeraWards y el tiktoker Pedro Jota les ha sugerido que son la pareja del momento, a lo que ella le respondía que "están bien tranquilos" y "dejándonos llevar", a lo que Manu añadía que están "fluyendo", visiblemente nerviosos.

Intentando cambiar de tema, ambos se piropeaban y Manu señaló que le encantaba el vestido que lucía ella, mientras que Marina aseguró que esta noche le haría el skincare a Manu.

Realmente, los indicios abundan tal y como publicó Manu en un tren de TikTok con un montaje de ambos con las camisetas de sus respectivos clubes de fútbol: "Algo que tengo muy claro es que 'la correcta' nunca será sevillista".

"¡¡¡Díselooo!!! Que se entere!!!!!!!", fue la respuesta de Marina junto a numerosos emoticonos de besos.

A todo ello hay que sumarle la cantidad de vídeos cariñosos que no han dudado en compartir en los Marina afeita a Manu, se abrazan tumbados o se cantan al oído.