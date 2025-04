Marina Barrial y Manu Regato parecen confirmar su relación jugando al despiste

Después de meses de especulaciones, Marina Barrial y Manu Regato han dado un paso más para confirmar lo que muchos ya sospechaban. Un reciente vídeo compartido por la influencer ha despejado casi todas las dudas sobre su relación. Aunque no han hecho una declaración oficial, las imágenes y los gestos entre ellos han sido suficientes para que sus seguidores celebren la noticia.

Lo que parece a todas luces una confirmación no ha llegado con palabras, sino con una publicación cargada de significado. En el vídeo, Marina y Manu aparecen juntos, mirándose con complicidad y en actitud muy cariñosa. Como si eso no fuera suficiente, la influencer acompañó la publicación con un mensaje directo: "No quiero ser amigos, Manu Regato".

Uno de los detalles que más ha llamado la atención ha sido la interacción de Marina con los comentarios de sus seguidores. Una usuaria escribió: "Ella simplemente está fluyendo, ya se cansó", haciendo alusión a que la influencer habría dejado de lado cualquier duda para dejarse llevar por su relación con Manu. Marina no respondió con palabras, pero su like al comentario fue suficiente para avivar aún más la conversación sobre su noviazgo.

Desde hace tiempo, los rumores sobre una posible relación entre ambos influencers han estado circulando en redes sociales. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los dos ha querido hacer declaraciones oficiales al respecto. Con este vídeo, parece que han decidido mostrar su relación sin necesidad de una confirmación formal.

A pesar de la expectación generada, Marina y Manu siguen manteniendo cierto misterio. Lo que está claro es que su historia ha dejado de ser un simple rumor y ya es prácticamente una realidad.