Marina Barrial y Manu Regato, ¿son amigos o algo más?

Marina Barrial y Manu Regato, dos de los influencers más seguidos del momento, han despertado un mar de teorías sobre su relación tras compartir una serie de vídeos que muchos consideran llenos de indirectas. Pese a que ambos han insistido en que son "solo amigos", los gestos y comentarios en sus publicaciones han llevado a sus seguidores a pensar que podría haber algo más.

En uno de sus vídeos más comentados, la pareja de amigos participó en el popular trend de TikTok "escuchamos pero no juzgamos". Durante el clip, Manu confiesa que presenta a amigas suyas a Marina y que, aunque a menudo asegura que no ha tenido nada con ellas, en realidad miente porque sí ha pasado. La reacción de Marina, corta y algo tensa, no pasó desapercibida para nadie.

El vídeo generó un sinfín de comentarios, incluyendo uno destacado de la influencer Laura Escanes, quien dejó escrito: "Chicos, yo me monto mi peli, pero es que creo que estáis enamorados sin saberlo". La respuesta de Manu añadió más leña al fuego: "Si ella va mintiendo, yo ya me espero cualquier cosa".

Por si esto no fuera suficiente para alimentar las teorías, Manu publicó otro vídeo con una canción cuya letra llamó la atención: "Yo no respondo a las pibas que me tiran porque no busco ahí fuera lo que tengo con Marina". Muchos seguidores, como es natural, interpretaron estas palabras como una clara indirecta.

Mientras tanto, los seguidores de Marina y Manu siguen especulando sobre si realmente son solo amigos o si hay sentimientos ocultos que ninguno ha querido reconocer. Entre bromas, silencios y canciones que parecen guardar un doble sentido, la relación entre los dos influencers se ha convertido en un auténtico enigma.