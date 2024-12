Lola Lolita e Isaac Belk confirman su ruptura tras tres años de relación

El mundo de las redes sociales se encuentra en shock tras la confirmación de la ruptura entre Lola Lolita e Isaac Belk. La popular pareja de influencers, que durante tres años ha sido un referente para sus millones de seguidores, ha anunciado su separación a través de un emotivo vídeo compartido en sus perfiles.

En el vídeo, Lola Moreno, conocida como Lola Lolita, e Isaac, conocido como Ibelky, se muestran emocionados mientras explican su decisión de tomar caminos separados. "Hace un tiempo que ya no estamos juntos. No hemos dicho nada hasta ahora porque queríamos tomarnos nuestro tiempo para procesarlo", explicó Isaac, quien insistió en que la decisión no debería convertirse en un drama.

Lola, visiblemente afectada, intentó añadir palabras a la explicación, aunque las lágrimas se lo pusieron difícil. "Nos llevamos muy bien, nos queremos mucho. Pero no hay por qué dar explicaciones de absolutamente todo", aseguró la tiktoker, quien pidió respeto por la situación.

Isaac, por su parte, destacó los años compartidos con Lola como los mejores de su vida: "Han sido increíbles. De verdad os deseo que podáis vivir algo que sea solo el 1% de lo que hemos vivido ella y yo". Además, subrayó que la separación es una decisión tomada para que ambos puedan crecer individualmente y "querer mejor".

El vídeo rápidamente acumuló miles de reacciones, mostrando el cariño de los seguidores hacia la pareja. Así pues, el anuncio marca el cierre de un capítulo importante para estos jóvenes creadores de contenido, quienes han prometido continuar su camino con el mismo respeto y cariño que siempre se han demostrado.