Lucía Correa desmiente haber tenido una relación pasada con Nico Williams: "No soy exnovia de nadie"

Lucía Correa, influencer con más de 500.000 seguidores en Instagram, ha vuelto a ser protagonista de titulares tras sus recientes declaraciones en el podcast La Influencia de Nacho Pla. En el programa, Correa negó tajantemente haber mantenido una relación con el futbolista Nico Williams: "No tuve una relación con Nico Williams, ninguna relación. Formó parte de mi vida, pero nada. Yo no soy exnovia de nadie", aseguró.

La joven también hizo referencia a los rumores que han circulado sobre supuestas infidelidades: "Hay muchos bulos de que si esto o si lo otro, de que si me puso los cuernos... Prefiero mantenerme al margen y no hablar, porque es una persona que no pertenece a mi vida".

Sin embargo, estas palabras contrastan con lo que la propia Lucía confesó hace unos meses en un directo de Twitch junto al streamer Adri Contreras. En esa ocasión, Correa aseguró haber mantenido un romance de cuatro meses con el jugador del Athletic Club. "Yo no le veía futuro, estuvimos cuatro meses, pero como si no hubiésemos ido, porque creo que había unas cuantas más por en medio", afirmó entonces, añadiendo incluso que fue ella quien puso fin a la relación: "Yo le dejé. Me puso los cuernos".

La contradicción entre ambas declaraciones no ha pasado desapercibida para los seguidores de la influencer y del futbolista, que se han lanzado a las redes para comentar el cambio de versión. Mientras unos especulan con que Lucía quiere dejar atrás su pasado y centrarse en su relación actual, otros señalan que sus palabras en el podcast podrían responder a un intento de evitar polémicas con Nico Williams.

Por ahora, ni el futbolista ni la influencer han dado más detalles sobre las declaraciones enfrentadas, pero el revuelo en redes parece lejos de apagarse.