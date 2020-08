Aitana y Morat vuelven con 'Más de lo que aposté'

"Entre un verano y toda una vida / Tú me vas cambiando las señales / Rompes mis planes y así no vale / Yo estaba esperando algo distinto / Será mi instinto el que me falló". No son quejas dedicadas a los cambios de planes que el coronavirus ha provocado en millones de personas este verano, sino versos del nuevo trabajo de Aitana Ocaña.

La catalana y Morat han unido fuerzas musicales por segunda vez en 'Mas De Lo Que Aposté', un single que en menos de 24 horas se ha convertido en la tendencia número uno de YouTube. De hecho, no ha tardado tampoco en convertirse en un tema muy solicitado en TikTok para los lip sync.

El grupo de pop latino mezclado con folk se había cruzado en una ocasión anterior con la asesora de La Voz Kids en el tema 'Presiento'. Aquella canción la sacaron el año pasado y triunfó como pocas, así que presiento (jiji) que podría repetirse ese éxito. Sin llegar a cantar juntos, 'Vas A Quedarte' también está compuesta por ellos para ella.

No esperes nada rompedor de estilos dentro de los géneros en los que se mueven estos artistas. La letra y composición musical la firman los Juan Pablos -Isaza y Villamil-, pertenecientes ambos a Morat, y cómo no Aitana, que suele tener un gran control sobre sus obras desde la misma concepción.

Enfocado a los mercados nacionales de los dos participantes en el tema, el videoclip se grabó en España y Colombia. Sin tratar de ocultarlo en ningún momento, la edición deja ver la utilización de cromas para que el estilo visual tenga unidad, y ya de paso se curran unas animaciones que le suman color al conjunto.

"Noticias del disco y de sus canciones las tendréis un pelín más adelante (no mucho)", dice Aitana desde Twitter, donde también ha confirmado que este trabajo no forma parte de su inminente disco. Aunque no te quedes con la letra en las primeras ocasiones que lo oigas, algo nos dice que vas a escuchar esta apuesta muy a menudo durante las próximas semanas.