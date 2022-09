¿Amaño en el torneo de TheGrefg? "Sé que lo he hecho bien, el resto podéis comerme los..."

A alguien que se gana la vida jugando a videojuegos evidentemente se le supone un hacha a los mandos, y a veces esa innata habilidad no es suficiente para convencer a los rivales de que ganar es la consecuencia natural. TheGrefg sabe bien de qué va el tema.

En un finde más tranquilito de lo normal en territorio streamer (si exceptuamos el GTA Gate) parecía raro que ninguna polémica salpicara a Twitch, y -cómo no- ha sido el torneo organizado por el de Alhama de Murcia el que se ha llevado el honor.

Grefg convenció a 40 streamers (entre los que había nombres como Ibai, Axozer, Spursito, Rickyedit o Elesky) para echarse unos piques a Fall Guys, un juego que parece vivir una segunda juventud en Twitch. Con todo, lo de los piques pasó de figurado a realidad.

La historia viene de un fallo de conexión durante las partidas que provocó el enfado de varios jugadores, quienes aseguraban haber pasado antes por la meta en la prueba que dio la victoria al escuadrón Salchichón. Es decir: al organizador y a sus colegas.

En una revisión a lo VAR, Grefg fue expeditivo y descartó cualquier posibilidad de tongo. "Tengo la conciencia tranquila de que lo he hecho todo bien", dijo en directo tras mirar las repeticiones, y mandó a tomar viento a sus críticos. "Me podéis comer los cojones", dice mirando a cámara con una moraleja a sus espectadores: "No te dejes influir si tú sabes lo que está bien y lo que está mal".

Con 10.000 dólares como premio (casi lo mismo en euros) el arqueo de cejas estaba bastante extendido por Twitter, ya que los beneficiarios del mismo eran Ampeter, Agustin51 y Vicens (quien acaba de cumplir 27 años), o lo que es lo mismo: los compis de casa y mejores amigos de Grefg. También te digo: suena a mucha pasta, pero para ellos es poco más de una propina. ¿Caso cerrado?