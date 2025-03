¿Amouranth en La Velada 5? La streamer confirma que está entrenando y lanza un desafío a Pokimane

Amouranth, cuyo nombre real es Kaitlyn Siragusa, estuvo en la cartelera de La Velada del Año 3, donde debía enfrentarse a la streamer española Mayichi. Sin embargo, un problema de salud relacionado con una insuficiencia ovárica la obligó a retirarse antes del combate. Ahora, en una reciente entrevista, ha dejado claro que sigue preparándose y que no descarta volver al boxeo en el futuro.

Durante su participación en el programa Clickbaited, la creadora de contenido explicó que le habría encantado viajar a España para participar en el evento deIbai Llanos y que veía el boxeo como una oportunidad única. "Me daba la posibilidad de hacer streams sobre mi entrenamiento. Pensé que sería genial y, además, Mayichi no parecía muy intimidante, así que me sentía bastante segura", confesó.

Preguntada sobre si aún estaría dispuesta a pelear, Amouranth respondió que dependería del rival. Tras pensarlo unos segundos, sorprendió a todos mencionando a Pokimane como su posible oponente. "No creo que acepte… pero podríamos hacer una pelea de almohadas con entradas de pago", bromeó la streamer, haciendo referencia a la influencer canadiense, que en el pasado ha mostrado interés en el boxeo de creadores de contenido.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre su participación en La Velada 5, pero su regreso al entrenamiento y sus declaraciones han avivado las especulaciones. Si finalmente acepta pelear, su presencia en el evento de Ibai Llanos sería, sin duda, uno de los momentos más esperados. El próximo día 10 de marzo, cuando se anuncien todos los detalles sobre la próxima Velada del Año, saldremos de dudas sobre si Amouranth se subirá o no al ring.