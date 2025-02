Aquísandrax se abre en redes tras la trágica pérdida de su pareja

La popular creadora de contenido Aquísandrax ha decidido abrirse ante sus seguidores de una manera desgarradora después del fallecimiento de su pareja unos meses atrás. En una emotiva storie, Aquisandrax confesó: "Desde que pasó esto nunca me comparto vulnerable porque no sé ni yo cómo me siento, ni quiero ser pesada, ni quiero daros mala vibra, porque siempre he sido muy alegre por aquí y es lo que me gusta transmitir. Es la primera vez desde que empecé en redes que no me muestro 100% real".

La influencer explicó que está aprendiendo a llevar el dolor, pero que desea asomar la patita y compartir al menos una vez al mes lo que siente, comprometida a volver a subir contenido diario. Además, pidió a sus seguidores que le echasen la bronca si en algún momento vuelve a desaparecer, recordando que tiene que pagar el alquiler en Miami sola.

En otra historia, Aquísandrax compartió una antigua fotografía en la que se la veía en un helicóptero, disfrutando de la vista de un espectacular arcoíris. Acompañó la imagen con un mensaje cargador de dolor: "A veces siento que ver tantos arcoíris ese día fue una señal de despedida del mundo para él, se sintió tan mágico. Pero ahora esta canción que tan buenas vibras nos daba en Hawái me recuerda a su funeral".

La confesión ha generado una ola de apoyo en redes sociales, donde sus seguidores han mostrado empatía y han compartido mensajes de ánimo para que siga adelante. Este reencuentro con su vulnerabilidad, aunque doloroso, marca un nuevo capítulo en la vida de Aquisandrax, quien se esfuerza por ser transparente con su comunidad. En un mundo donde la imagen de perfección impera, su sinceridad y el coraje para mostrar el dolor han resonado profundamente, dejando claro que detrás de cada contenido hay una historia personal de lucha y resiliencia.