No somos muy de ponernos medallas, pero cuando nos enteramos de que Ibai tenía en mente hacer un concurso musical, en Flooxer Now lo bautizamos "Ibaivisión" como si fuera una broma. Un mes después, la cosa va totalmente en serio y ese es el nombre oficial. ¿Casualidad? No tengo pruebas pero tampoco dudas...

Gran aficionado a la música, la idea le vino al vasco cuando se canceló el histórico certamen de Eurovisión, algo que un melómano (que no Rosa Melano) no podía permitir. Y así lanzó su propuesta:

Con lo que no contaba Llanos es con la severidad que Twitch iba a combatir los usos indebidos de música con copyright, por lo que la forma en la que se iba a celebrar la cosa suya tenía que cambiar. ¿Cancelación? Eso no está en el diccionario del influencer, y fue anunciarlo la semana pasada y que comenzaran a llegar peticiones de artistas, como nuestra buena amiga Hyemin.

Sin embargo hasta ayer no se sabían las normas ni el alcance que iba a tener la cita, y es mucho más grande que un "concurso casero" como anunció inicialmente. El organizador aclaró que cualquiera puede participar: solo tiene que ser una canción original, subirla a Twitter etiquetando el certamen y cruzar dedos para ser uno de los elegidos.

La relevancia de aquella persona que gane estará garantizada por dos cosas: el tremendo poder de promoción que tiene Ibai y por el acuerdo que ha llegado este con Sony Music. Resulta que el primer premio estará acompañado de la grabación de un single y un videoclip por parte de la discográfica.

Si me lo permitís voy a ir terminando el artículo, que me apetece darle una oportunidad a mis dotes líricas. Al final aquí poco importa el talento, lo que siempre busca Ibai es el cachondeo.