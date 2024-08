Así es la nueva herramienta de Twitch para colaborar que parece no convencer a los streamers

La popular plataforma de streaming Twitch ha lanzado recientemente una nueva herramienta diseñada para facilitar las colaboraciones entre creadores de contenido, aunque la recepción por parte de la comunidad no ha sido del todo positiva. La función, llamada Drop Ins, permite a los streamers solicitar una colaboración con otros creadores que estén transmitiendo en ese momento mediante un simple botón.

El CEO de Twitch, Dan Clancy, anunció con entusiasmo la llegada de esta nueva funcionalidad, explicando que "esta herramienta está pensada para que sea más fácil entrar en la transmisión de otros mientras están en directo". Sin embargo, a pesar del entusiasmo mostrado desde la empresa, muchos streamers no han tardado en expresar su descontento a través de redes sociales.

Una de las críticas más comunes entre los creadores es la falta de control que ofrece la nueva función. Muchos consideran que las colaboraciones deberían planificarse con antelación, a través de plataformas como Discord, y no improvisarse durante una transmisión en directo. Por ejemplo, se hizo muy viral el hecho de que la popular VTuber Shylilly calificase la función de "no deseada" y pidió que Twitch implemente una opción para desactivar los 'Drop Ins'. "Knock knock! ¿Quién es? ¡Una función no deseada! Por favor, dejadnos desactivar esto" comentó con ironía.

Otros streamers advirtieron sobre los posibles abusos que podría conllevar la función, señalando que "esto podría ser usado para acosar a otros creadores o causar drama". Esta preocupación refleja un temor común en la comunidad de Twitch, que ha experimentado problemas similares en el pasado con otras características de la plataforma. Aún así, por supuesto, no todos los comentarios son negativos, ya que hay streamers que defienden la idea de poder saludar a streamers más pequeños o unirse a la transmisión de un amigo sin tener que usar Discord.

Sea como sea, la introducción de Drop Ins ha generado un debate intenso entre los streamers, reflejando una vez más la diversidad de opiniones dentro de la comunidad sobre cómo deberían evolucionar las herramientas de colaboración en Twitch. Mientras algunos ven en esta función un avance, otros temen que su implementación traiga más problemas que beneficios.