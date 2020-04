2020 no está siendo un gran año para gran parte de la humanidad, aunque no se puede decir lo mismo para BTS. Apenas ha pasado un mes desde que ‘Map of the Soul: 7’ y los Bangtan Boys han cosechado tanto éxito que aun si no volvieran a aparecer en lo que queda de este año, probablemente serían los artistas más exitosos del comienzo de la década. Por suerte, tiene pinta de que vamos a seguir hablando de ellos.

El septeto ha alcanzado una fama planetaria gracias a su incansable trabajo, y llevan unos días especialmente activos en Twitter. Tras el anuncio de que este fin de semana van a emitir unos conciertos clásicos suyos, la banda ha cogido como costumbre subir fotos diarias de alguno de sus miembros.

El que inauguró esta moda fue Suga, en una serie de fotografías que primero vieron la luz en la app WeVerse, el club de fans oficial del grupo. Hoy ha sido Taehyung (más conocido como V), que ha continuado el hábito poniendo la etiqueta #BTSoftheDay en un selfi donde aparece haciéndose la permanente.

Hay quien ve en esta exposición poco habitual de las estrellas (al menos en tan poco tiempo) una preparación para un nuevo trabajo, y lo justifican con varias noticias que la banda ha ido dejando en las últimas semanas.

Billboard Japón aseguraba hace unos días que BTS había grabado la canción ‘Stay Gold’ para la serie Spiral Labyrinth, aunque el estreno se ha retrasado indefinidamente hasta saber cómo queda la crisis del coronavirus.

En 2019 la banda se centró en su contenido en coreano, pero sacaron tiempo para grabar algunos temas en japonés con un éxito sobresaliente. El más exitoso fue ‘Lights’, número 1 durante semanas en aquel país.

Aunque se trata de una composición muy celebrada por parte de los fans, no está vinculado a ningún proyecto como Map of the Soul, lo que hace sospechar que BTS está preparando algo para este verano.

Teniendo en cuenta que las versiones japonesas de ‘Idol’ y ‘Buy with Luv’ están disponibles desde el verano pasado, sería normal que el grupo no esperara mucho para añadir algún contenido extra para añadir algún contenido y lanzarlo todo junto en forma de miniálbum.