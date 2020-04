Da igual que estés en España que en Corea: estos días hay que pasarlos en casa. Incluso los ídolos planetarios como BTS han congelado su agenda para hacer frente a la pandemia, en una actitud que les ha servido el aplauso de las autoridades de su país.

Pero estar en casa no significa que no se acuerden de sus fans, y entre multitud de contenidos que han ido compartiendo, acaban de pensar que ya va siendo hora de hacer algo todavía más especial para ellos.

Por eso ayer anunciaron el BANG BANG CON, una serie de streamings exclusivos que donde pondrán gratuitamente algunos de sus mejores conciertos. Será el próximo fin de semana y el canal elegido para la retransmisión es BANGTANTV en Youtube.

Los contenidos previstos incluyen también fan meetings, y comenzarán el día 17 con 2015 BTS LIVE 'The Most Beautiful Moment in Life ON STAGE'. Esa fue la la tercera gira del grupo, y a continuación emitirán la continuaciónde la misma (2016 BTS LIVE 'The Most Beautiful Moment in Life On Stage: EPILOGUE'). El plan completo se puede consultar en la cuenta oficial de la banda.

Se trata de un pequeño consuelo para el ARMY, ya que hoy tenía que haber comenzado la gira 'Map of the Soul: 7', pero por razones obvias ha tenido que ser "temporalmente suspendido". Es lo que dice la aplicación WeVerse sobre el futuro del World Tour, que también tenía previsto hacer una parada en Barcelona. Todavía sin tener claro si podrán realizarla, al menos tratan de aliviar la sed que tienen los fans por verlos sobre el escenario.

La respuesta de los fans ha sido un poco más tibia que de costumbre, ya que no se trata de contenido nuevo, pero todos entienden que la situación ahora mismo es complicada y prefieren que sus ídolos estén a salvo. De lo que no nos cabe duda es que BTS será otra vez Trending Topic el próximo fin de semana.