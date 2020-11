BTS vuelve con BE: fecha de lanzamiento, tracklist y explicación de su último vídeo

No han podido venir a visitarnos a Barcelona, pero ni una pandemia mundial ha podido parar la agenda del grupo más exitoso de lo que llevamos de siglo. BTS, y sobre todo el ARMY, tiene puestas las miras en el próximo viernes, momento en el que escucharemos completo su último trabajo.

Se llama 'BE', y si quieres oírlo nada más que salga te va a tocar madrugar. En Corea del Sur lo sacan a las dos de la tarde del día 20, que en España serán las seis de la mañana. Nada especialmente loco eso de levantarse temprano para unos fans acostumbrados a darlo todo por sus ídolos.

Big Hit Entertainment lleva toda la semana promocionando el acontecimiento, y aunque han querido mantener algunos detalles en secreto, no han podido evitar que se filtre la lista de canciones. Ningún miembro de la discográfica ha confirmado o desmentido que este sea el tracklist definitivo, pero muchos fans lo dan por bueno.

Serían ocho canciones y se saben, supuestamente, hasta las duraciones: 'Life Goes On' (3:27), 'Fly to My Room' (3:42), 'Blue & Grey' (4:15), 'Skit' (3:00), 'Telepathy' (3:22), 'Dis-ease' (4:00), 'Stay' (3:25) y, cómo no, 'Dynamite' (3:19). En total, poco menos de media hora de ritmos coreanos.

Lo que sí se sabe seguro es que el lanzamiento irá acompañado del videoclip de 'Life Goes On', el primer tema del nuevo álbum, y que verá la luz de manera completa el mismo día 20. No tiene hora fijada ahora mismo, y los pocos avances que han dejado ver, junto al título de la canción, han disparado los rumores sobre su significado.

El más aceptado es que los chicos protagonizarán una historia donde echan la vista atrás sobre todo lo que han pasado desde que se unieran como grupo hace ya siete años. Un guiño que siempre agradece el ARMY y que en cualquier ocasión que tienen disponible los integrantes del grupo no dejan pasar, para agradecer el inmenso apoyo que tienen en todos sus movimientos.

Otras apariciones confirmadas son las actuaciones en los American Music Awards, prevista para el 22 de noviembre, y una aparición especial en el programa de televisión 'Good Morning America' al día sguiente, donde interpretarán 'Dynamite'. Que se prepare Twitter para un trending topic de los gordos.