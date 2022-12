¿Cómo es TheGrefg ligando? Nil Ojeda nos lo enseña

"Paseando por las calles de Madrid me doy cuenta de una cosa: aquí la gente es más guapa". No sabemos con qué lugares compara TheGrefg la capital española pero es cierto que un IRL suyo es un ejercicio de simpatía a desconocidos y, por qué no, coqueteo. Así lo cree Nil Ojeda, buen amigo y streamer guasón, quien ha titulado su último vídeo en YouTube 'Digref ligón'.

Se le puede ver con actitud completamente desinhibida en el largo paseo que ambos se dan "con el objetivo de que se gaste al menos 5000 euros", dice Ojeda. "Ni de coña" es la respuesta del streamer de los ESLAND, aunque sí se sube al juego de seducir de vez en cuando.

Nil se metió en el top 10 de las retransmisiones más vistas del día gracias a un Grefg desatado, que aprovechó el evento de Gamergy para visitar a colegas y dejarse caer por las oficinas de su club además de alguna fiestecilla del sector. Al final va a ser que lo de pasear por la calle fue su momento más tranquilo...

No creo que él utilizara esa palabra teniendo en cuenta que al menos medio centenar de fans interrumpieron la retransmisión. Nada novedoso en ello, pero sí un poco más verle flirteando con algunas de las que se le acercaban. Curioso también ver cómo le vacilan con comentarios tipo "eres más bajito de lo que te imaginaba", y más teniendo unos muy respetables 181 centímetros en vertical.

Algo nos dice que TheGrefg no se va a pasar mucho tiempo soltero, aunque es evidente que su reciente ruptura todavía le pesa. Sabiendo que es un personaje tan querido y hasta deseado, lo más seguro es que tarde un buen rato en presentar a su siguiente pareja, y como nunca le ha costado admitir sus romances, tampoco creemos que se guarde su situación sentimental en privado.