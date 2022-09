Gemita y TheGrefg confirman que han roto: "La relación se ha enfriado, nos hemos distanciado y queríamos cosas distintas"

Tras varias semanas de rumores y falta de información, Gemita y TheGrefg decidieron anoche emitir al mismo tiempo en sus dos canales de Twitch para confirmar definitivamente su ruptura. Aunque su actitud y algunas de las palabras que se les escaparon dieron a entender que ya no estaban juntos, todavía ha habido quien no se ha enterado hasta ahora de que su relación como pareja ha terminado. "Creo que cuando dejas una relación como la que hemos tenido nosotros, no puedes venir al día siguiente en directo y contarle a tu comunidad que lo has dejado", dijo Grefg sobre el tiempo que han tardado en explicar lo ocurrido.

"Ser una persona pública no implica que tú tengas que contar toda tu vida y hacer partícipe a la gente de toda tu vida privada". Así arrancó Gemita el stream, y es que ha sido ella precisamente la que más ha sufrido los linchamientos a través de redes durante estas semanas de silencio. "Imaginaos que vuestra madre tuviera que leer miles de comentarios de que si tu hija ha sido infiel, que si tu hija es una no sé qué… Eso, para mí, ha sido lo más desagradable que he vivido", contaba la streamer.

A la hora de explicar las razones de su ruptura, se han encargado de acallar los rumores de infidelidad que han rondado a ambos durante todo este tiempo. "No ha pasado nada malo", dijo Gemita. "Y si hubiera pasado, no te lo iba a contar a ti, tonto", aclaró Grefg dirigiéndose a su audiencia justó a continuación. Para resumir lo que pasó sin revelar demasiado, Gemita explicó que "lo que ha ocurrido es lo que pasa con muchas parejas: que la relación se ha enfriado, nos hemos distanciado y ha llegado un momento en el que queríamos cosas distintas".

Durante estas semanas, muchos seguidores fieles de Grefg se han sentido empujados a criticar a su ahora expareja para defender a su creador favorito, pero el propio streamer ha querido parar este tipo de actitudes: "Si piensas que tienes que ponerte del lado de Gemita o del lado de Grefg, eres gilipollas". Y para demostrar que ambos han terminado la relación en buenos términos, ha dejado claro que "si hay amor y hay cariño, se mantiene, y hay algo que nunca se rompe. Yo a Gemita le tengo mucho cariño y la quiero un montón, estemos juntos o no, y eso no va a cambiar". ¡Así que se ve que es momento de que todos sus seguidores pasen página!