Comprar entradas para la Velada en reventa: una idea que puede salirte muy cara

La Velada del Año 3 es el evento más esperado de Twitch desde hace meses, y el hype que se ha ido generando en torno a ella ha dado resultado: las 60.000 entradas que se lanzaron para el Civitas Metropolitano de Madrid se agotaron en una hora, por lo que aquellos que se despistaron o que no tuvieron tiempo de conectarse cuando salieron a la venta tendrán que conformarse con ver el espectáculo a través de Twitch. Pero hay quienes, aun sabiendo que es una actividad ilegal, deciden comprar entradas de reventa a través de Internet, pero la organización de la Velada del Año ya se ha encargado de que esta no sea una opción viable.

Las entradas para la Velada del Año 3 son nominativas; a la hora de comprarlas era necesario introducir los nombres y apellidos de quienes las compraron. Si una persona acude al estadio el próximo 1 de julio y su DNI no se corresponde con el que indica la entrada, las normas dicen que no se le permitirá el paso. Teniendo en cuenta que algunas de estas entradas de reventa están a precios de varios cientos de euros, esta sería una jugada muy arriesgada que podría salir fatal. Por no hablar de que tanto la venta como la compra de este tipo de pases no están permitidas por la ley y pueden suponer sanciones.

En conclusión, si no eres uno de los 60.000 afortunados que se hizo con una entrada en la hora que siguió a su lanzamiento, lo mejor que puedes hacer es aceptar tu mala suerte y disfrutar del espectáculo a través del canal de Ibai. ¡Incluso puedes crear ambiente quedando con varios de tus amigos para verlo juntos en un solo lugar!