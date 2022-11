¿Cuánto dinero gana Luis Enrique como streamer?

Si hubo una época hace no mucho en la que todos los chavales queríamos ser futbolistas, la que parece actualmente la aspiración profesional más deseada es la de ser streamer. Pero, ¿cómo sería ser las dos cosas? Que los sueldos no son lo que eran es algo que sabe bien Auronplay o Ibai, currelas antes de dar el salto a la creación de contenido, pero es curioso que ahora lo haya descubierto gente como Luis Enrique.

"A mí el canal me lo abrió mi hijo", cuenta Lucho, quien no tiene problema en hablar de los ingresos que le genera su aventura en Twitch. El canal, que estrenó hace dos semanas, tiene la mayor calificación dentro del ranking de Social Blade, la herramienta de medición de creadores de contenido, y razones para ello: acumula 717.000 seguidores desde el comienzo de su andadura, más o menos lo mismo que veteranos como ElMillor o triplicando lo que tienen otras figuras clásicas rollo Paula Gonu o Kidi.

No sólo eso: ha convencido a 5317 suscriptores que le pagan unos 5 euros al mes, aunque no todo va para su bolsillo, o casi. "Por si no lo sabéis, en Twitch hay diferentes tipos de contrato y que reparte 50-50, 60-40 o 70-30. Twitch se queda la mitad, y luego está Hacienda". Vamos, que de los 25.000 pavarrios que se podría llevar a casa la cosa se podría quedar en unos 10.000, un sueldazo pellizcos aparte del que no piensa disfrutar.

"Yo no me llevaré ni un euro", asegura, porque "todo lo que gane será para una buena causa de la que ya os informaré a su debido tiempo". Sospechamos que podría ser alguna organización que investigase el osteosarcoma, una enfermedad muy agresiva con los niños y que le costó la vida de su hija pequeña, Sira. Ayer mismo hubiera cumplido 13 años, y tuvo un recuerdo para ella en sus redes sociales.

Lo que seguro que comparten todos sus followers son las ganas de verle levantando, junto al resto de la selección, la copa que les acredite como los mejores de este planeta en el deporte rey. Si así pasa, imagínate cuántos seguidores podría ganar en un solo día. Como dato, el día de su estreno se levantó 250.000... me mojo y digo que si España es campeona y a lucho le da por abrir directo, como mínimo duplica esa cifra. Cruzando dedos.