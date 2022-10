La discriminación a Ibai por su forma de vestir: "¿Tan malas pintas tengo?"

Ibai de turisteo podría tener una serie única gracias a frases demoledoras que oirás pronunciar a muy poca gente: "Quizá lo veis tó wapo en el IRL, pero Nueva York es una basura". Las ilusiones destrozadas del vasco, que anda de gira norteamericana para promocionar la gran fusión de KOI y Rogue, son dignas de escucharse con detalle y tienen base para que se sienta incómodo en la ciudad.

"No pienso volver, es una ciudad demasiado estresante para mí y me agobia a veces", explica desde Times Square en una imagen de la que casi todo el mundo presume cuando pasa por la Gran Manzana. "A ver, es divertido si alguien viene con la familia, en navidades dicen que mejora, y esto es curioso, como venir a otro planeta".

"Jamás viviría aquí: me contaron que un tío se estaba haciendo una paja en la calle con 10 tíos grabándole, me crucé con dos tías desnudas pero con la ropa pintada en su cuerpo, y diez metros después un tío me ofreció weed". Más que nunca, de locos. "Vives como en el metaverso, no sé ni cómo explicarlo".

Cuatro días lleva en NY y ya tiene unas cuantas anécdotas: algunas cachondas, como cuando Reven no sabía que 'boricua' es 'portorriqueño', y otras menos felices, como cuando le rodearon unos "seguratas" en el Madison Square Garden.

"¿Tan malas pintas tengo?", preguntaba el día siguiente a que su equipo jugara en el famosísimo estadio, para contar lo que sucedió antes del partido. "En esta sociedad que nos prejuzga por cómo vamos vestidos, ¿sabéis que se me acercaron cinco tíos de seguridad a preguntarme qué estaba haciendo ahí?".

Con autoridad les dijo que era "el dueño de un equipo que está jugando ahora mismo", y lo demuestra con un vídeo acompañado de Knekro y Reven igual de atónitos que él por las formas en las que les abordaron. A ver, que tenía todas las de perder.

"Para que veáis amigos que esta es la triste realidad: según las pintas que lleves así te tratan. O sea, que la ropa dice el dinero que tú tienes; si hubiera ido de traje me hubieran tratado de otra manera, pero como voy con chanclas y una sudadera, pues soy un macarra". Ibai style, seguirá prefiriendo Cádiz.