DJ Mario sobre el fraude del Partidazo de Youtubers contra Francia: "Nos han estafado"

A DJ Mario le toca actualizar la biografía en Twitter (si es que dura esa plataforma); si su récord era hasta el viernes haber congregado a 400.000 personas en un directo, su tercer Partidazo de Youtubers ha aumentado esa cifra en unos impresionantes 600.000 espectadores en total, 30 veces más de los ya respetables 20.000 espectadores que llenaron el estadio parisino de Jean Bouin.

Evidentemente, si se fueron hasta la capital de Francia era para dar espectáculo contra los creadores de contenido locales, aunque la cosa no salió como todos esperaban. Con Ibai Llanos y Jordi Wild de entrenadores, el equipo formado por superestrellas del stream tenía nombres como Willyrex, Rubius o el propio DJ Mario, así como colegas del ámbito futbolero como Spursito, Papi Gavi o Cacho. El problema es que ellos sabían de FIFA, y sus rivales de fútbol de verdad.

"Hablé con la organización antes del partido y nos dijeron que los de su equipo no jugaban regularmente al fútbol", dijo el de Móstoles tras el pitido final. Y no era ni remotamente cierto, porque "tenían a Beckenbauer de central y a una mezcla de Casemiro y Busquets en el medio". Los comentaristas confirmaron que entre los franceses había "canteranos de equipos grandes" a los que la prensa deportiva "había hecho entrevistas hace no mucho".

La superioridad sobre el césped era palpable, y pudieron caer más de los dos goles a cero del marcador por parte del equipo local. Tuvo poco de amistoso con numerosas tanganas y con Telmo Trenado como ariete rojo. Su "esto es fútbol, no es ballet" se ha convertido en Trending Topic, con muchos alabando su estado de forma.

Las sensaciones de los españoles eran similares entre todos los participantes. Cacho, nombrado por la audiencia como el mejor del combinado cañí, calificó el encuentro de "robo", y Xokas, en su tono habitual, lanzaba un desafío a los franceses: "Que no se confíen porque hay una segunda vuelta, y ahí se verá la otra cara de la moneda".

Pese a su récord de audiencia, a DJ Mario parece haberle caído una maldición en los Partidazos de Youtubers. Primero palmó contra Grefg en el Bernabéu, luego el murciano programó una competición como la suya en las mismas fechas, y ahora es el protagonista de un escándalo mayúsculo entre Francia y España. ¿Lo bueno? Que ahora toda la afición nacional en el mundo streamer está de su parte y quiere sangre gabacha. Aunque sea metafórica.