DORA es una estrella emergente que lleva el arte en las venas. No es para menos, ya que proviene de una larga familia de artistas. Dora Postigo, su nombre real, es hija de la modelo Bimba Bosé y de Diego Postigo, además de ser la sobrina del cantante Miguel Bosé.

Con tan sólo 15 años su talento es indudable: lleva diez años tocando el piano y haciendo versiones de sus cantantes favoritos como Rihanna o Bruno Mars; y desde los 13 compone sus propias canciones.

DORA se hizo viral al compartir, poco tiempo después de la muerte de Bimba Bosé, un vídeo en el que aparecía cantando junto a su madre. Ahí demostró el potencial que aún estaba por explotar.

Para lanzarse al mercado musical publicó ‘Saving A Star’ con un videoclip dirigido por su propio padre, que apoya incondicionalmente la carrera de su hija mayor.

Ahora, DORA, va un paso más allá y, acostumbrada a componer y cantar en inglés, publica su primer tema en español, ‘Ojos de Serpiente’.

El single ‘Ojos de Serpiente’ resalta la versatilidad de esta artista que está empezando a despegar y sorprende por tratarse, nada más y nada menos, que de un bolero, un estilo musical que se aleja del que suele interpretar.

La propia DORA ha confesado en su cuenta de Instagram que este tema le ha quitado el sueño de forma literal: “hace un poco más de un año estaba con insomnio en mi cuarto, no podía dormir y solo le daba vueltas a una melodía que tenía en la cabeza. Estuve un buen rato intentando forzarme el sueño pero la melodía se repetía en mi mente y no había manera de dormir. Entonces me puse al piano y empecé a escribir así un poco por reflejar mis pensamientos. A medida que escribía me venían más rápido las cosas, fluían las palabras y no tenía dudas con ningún acorde, lo escuchaba todo clarísimo en la cabeza. Esa noche me dio un brote de inspiración que nunca sabré de dónde vino pero gracias a dios que no fui una vaga y levanté el culo de la cama porque de ahí salió esta joyita. Mi primer tema en español y uno de los más especiales. No solo especial por como fue creado sino también por lo mucho que ha viajado, desde Madrid (nacido, producido y grabado), hasta Berklee (interiorizado, presentado y arreglado) hasta los estudios de Cuba con el increíble @andreslevin (grabado música)”

Además, el tema ha sido producido por Pional, productor de temas como ‘Guerrera’ de C. Tangana y Dellafuente, que la considera “la reina de su generación”.

Para esta gran apuesta ha tirado de la larga lista de amistades famosas que tiene (entre las que se encuentran algunas celebridades como Alaska) y ha contado con Paco León para que sea el director del videoclip.