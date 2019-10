Helensitta es una de las chicas en el panorama gamer español más aficionadas al battle royale del momento. Sus publicaciones en la red tienen muchísima repercusión, por su afición al Fortnite y su imagen de chica sexy.

Es simpática, extrovertida y muy buena en el título, al que juega desde su móvil. Nos ha concedido unos minutos para saberlo todo sobre la persona que hay detrás de tantas partidas.

Nombre : Helena Adán

: Helena Adán Fecha de nacimiento y horóscopo : 04/04/1995, Aries

: 04/04/1995, Aries Seguidores : Twitter 11.800 (@helensitta) / Instagram 17.500 (@kierepleitttto) / Twitch 2.700 (helensitta)

: Twitter 11.800 (@helensitta) / Instagram 17.500 (@kierepleitttto) / Twitch 2.700 (helensitta) Ámbito: Gaming

Helensitta, jugadora profesional de Fortnite | ©Helensitta

- Lo primero de todo, ¿cómo te definirías? Soy muy cabezota, tengo muy poca paciencia y suelo ser muy borde, pero si cojo confianza puedo llegar a ser muy cariñosa. Ah, ¡y también soy muy, muy, muuuuuy maniática! Ja, ja.

- Todos te conocen por Helensitta, incluso en las redes. ¿De dónde sale este nick? Era una frase que decíamos mucho entre mis amigos y me lo acabé poniendo en honor a ellos, ja, ja.

- Se te conoce por jugar a Fortnite, ¿de dónde viene tu pasión por el juego? De ver a mis amigos jugar. Empecé a informarme y me acabó gustando mucho y acabé jugando todos los días. ¡Compito siempre que tengo posibilidad!

- ¿Y cómo dirías que has llegado a ser un auténtico hacha de Fortnite? Pues es que yo juego en móvil, y es muy raro encontrar a gente que juegue en esta plataforma a nivel alto. Estoy súper contenta con los resultados y ver mis mejoras, ya que esta plataforma no es fácil.

- ¿Has hecho amigos gracias al videojuego? ¡Muchísimos, amigos a los que doy las gracias por haberlos conocido! La verdad es que he conocido gente encantadora que espero que se queden siempre en mi vida.

- Igual que hay amigos habrás encontrado enemigos…¿has sentido rechazo por ser una chica que juega a videojuegos? Muchísimo. Muchas personas me dicen que soy mala, que no sé jugar, (algunos sin verme), utilizan palabras humillantes e hirientes hacia mí. De hecho he tenido que llegar a temas judiciales porque hay gente que se pasa y no soporta ver a una chica en un club profesional como jugadora y streamer.

Aneleh, su nombre al revés | ©Helensitta

- Qué injusto, ¡con lo que te lo curras! ¿Cuánto tiempo pasas jugando a videojuegos? La verdad es que bastante, más de 10 horas al día. La motivación de mejorar hace que le ponga horas para la práctica.

- ¿Y también juegas a otros videojuegos? De momento no, no dispongo de PC para jugar, pero el día que lo tenga sí intentaré probar otros juegos.

- Oye, ¿qué tres consejos darías a alguien que comienza en Fortnite? Que tengan mucha paciencia, que practiquen mucho el aim y que disfruten.

- ¿Quiénes son tus ídolos? Sin duda 'Tolezito', mi pareja. Es jugador profesional de Fortnite y es un ejemplo para mi tanto por lo positivo que ve todo como por la paciencia que tiene ante muchas situaciones. Ver cómo se esfuerza en todo sin perder nunca la esperanza aunque a veces las cosas no salgan del todo bien es algo que me motiva muchísimo para aprender y llegar a ser mejor persona.

- ¿Qué mensaje lanzarías a tus seguidores? Que gracias por soportarme muchísimas veces y que gracias por estar ahi apoyándome muchas veces cuando otros seguidores (que sigo sin entender porqué me siguen), se meten conmigo sin necesidad alguna.

- Una última pregunta: ¿A quién te gustaría ver en esta sección? A María Valero, @mariavalero22. ¡Estaré atenta a ver si sale!