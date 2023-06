Los hermanos xBuyer revelan cuánto ganan en YouTube y el dinero que han invertido en la Kings League

Después de un año desde la última vez desde que hicieron un preguntas y respuestas en su canal de YouTube, los hermanos xBuyer han querido volver a conectar con sus seguidores resolviendo todas sus dudas mediante este nuevo vídeo. Y, por lo que parece, ninguno de los dos se ha cortado a la hora de responder todas estas dudas, ya que no han dudado en hablar sobre temas relacionados con el dinero y sobre el impacto que ha tenido la Kings League en sus vidas.

Sin duda, el tema económico es uno de los que más interesa a muchos seguidores, algo que se ha visto en la gran cantidad de preguntas que han recibido sobre este tema. Y es que no solo les han consultado quién de los dos tiene más dinero (ante la que han revelado que Javi es quien ha ahorrado más), sino que también han querido saber cuánto han conseguido ganar gracias a YouTube a lo largo de toda su carrera. Frente a esta situación, ninguno de ellos se lo ha pensado a la hora de responder, y han revelado que en todos estos años han generado 1.196.945,02 dólares en total. Pero cuidado, debido a que saben que es un número muy alto han querido recordar que ellos viven en España, por lo que esta cifra no es real, sino que la mitad se ha ido en impuestos.

Por otro lado, aunque han confesado que su participación en la Kings League no ha cambiado mucho en cuanto a los ingresos que generan, sí que consideran que les ha permitido subir un poco su caché. Además, pese a que no hayan ganado mucho más gracias a este proyecto, sí que han invertido mucho en la liga, ya que hasta el momento aseguran que han gastado "entre 45 mil pavos y 50", una cifra que ha sorprendido mucho a sus seguidores. No cabe duda en que los hermanos xBuyer no tienen filtro a la hora de abrirse con sus seguidores, algo que se ha visto en todas las respuestas que les han dado en este nuevo vídeo.