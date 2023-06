Ibai responde a las críticas sobre la mala distribución de los asientos de la Velada del Año 3

Parece que la Velada del Año 3 sigue presentando nuevos problemas a pocos días de que se celebre este evento. En esta ocasión, ha sido la comunidad la que ha alzado la voz para quejarse sobre la distribución de los asientos, ya que muchas personas no podrán sentarse junto a sus amigos. Esto se debe a que, durante la compra de entradas, los compradores no podían seleccionar el asiento concreto en el que querían sentarse, por lo que la distribución de estos se hacía de forma aleatoria.

Frente a la cantidad de críticas que han surgido a raíz de este problema, Ibai ha querido hablar sobre ello durante uno de sus directos, donde ha revelado que el hecho de que no se pudieran escoger los asientos es algo que había decidido la propia organización. Esto se debe a que, al parecer, el ofrecer la opción de seleccionar los asientos puede complicar mucho más la compra de entradas, motivo por el que decidieron que solo se pudiera escoger el sector en el que querían estar.

Por este motivo, a no ser que el grupo haya comprado todas las entradas desde un mismo usuario, el sistema ha asignado los asientos de forma aleatoria, lo que ha provocado que la mayoría de las personas estén separadas de sus amigos. Y, por lo que parece, no podrán ofrecer ninguna solución frente a este problema, ya que, según ha declarado Ibai, lo único que pueden hacer los asistentes es intentar pedir a alguien que le cambie el asiento para estar con sus amigos.

Aun así, después de que Ibai asegurara que la única opción que tenían para que esto no ocurriera era que compraran todas las entradas desde un mismo usuario, las críticas no han cesado. Esto se debe a que, tal y como han señalado varios tuiteros, el día de la compra de entradas la páginano funcionó bien debido a la gran demanda que hubo, por lo que a la mayoría no les permitía comprar más de una entrada a la vez. Por ello, el comprarlo desde diferentes usuarios no fue tanto una decisión voluntaria, sino que fue la única opción que tuvieron.

Finalmente, Ibai ha aclarado que él comprende las críticas y le parece bien recibirlas para intentar buscar soluciones, pero, tristemente, no habrá ninguna solución frente a este problema. Por tanto, los asistentes tendrán que esperar hasta el día de la Velada del Año 3 para saber si tienen la suerte de poder cambiar asientos con alguno de los presentes, o si tendrán que disfrutar de este evento alejados de sus amigos.