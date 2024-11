Ibai Llanos inicia su Camino de Santiago: un reto físico y mental con un invitado muy especial

Ibai Llanos sigue sorprendiendo a su audiencia. El creador de contenido, que lleva cinco meses documentando su cambio físico, comenzará esta semana el reto del Camino de Santiago, una experiencia que abarca 165 kilómetros divididos en ocho etapas. Tal como explicó en el vídeo número 84 de su serie sobre su transformación personal, esta será una prueba exigente pero que espera completar como parte de su proceso de mejora física y emocional.

El streamer no estará solo en esta travesía: aunque no ha revelado su identidad, Ibai asegura que contará con un acompañante "muy especial" que ya ha sido desvelado. Este nuevo desafío comenzará mañana y los seguidores podrán disfrutar del primer episodio dedicado al Camino este jueves en su canal de YouTube, donde Ibai promete compartir cada detalle de la experiencia pero antes tenemos este aperitivo en forma de trailer.

El elegido por Ibai para compartir esta dura pero emocionante experiencia no podía ser otro que Xokas. El streamer gallego, que también se encuentra en medio de su popio cambio físico, no ha dudado en sumarse a esta aventura y seguro que juntos regalan a sus fans muchos momentos divertidos.

En este vídeo, Ibai ha reflexionado sobre lo que han supuesto estos meses de transformación. Con un peso actual de 116 kilos, asegura que no se sentía así de bien desde los 19 años: "Duermo mejor, tengo más energía y, sobre todo, soy más feliz. Este cambio lo estoy haciendo por mí mismo".

Sin embargo, el streamer quiso dejar claro que este proceso no ha sido sencillo y animó a su audiencia a no obsesionarse con los cambios físicos: "He tenido todo a mi favor muchas veces y no lo he conseguido. A veces la vida te pone en segundo plano por problemas personales o laborales. Lo importante es hacerlo a tu ritmo, sin compararte con nadie".

Con estas palabras, Ibai busca transmitir que los cambios profundos requieren tiempo y no deben convertirse en una fuente de presión tóxica. Su reto en el Camino de Santiago promete no solo ser una experiencia única, sino también un reflejo de su esfuerzo constante por superarse y compartir su viaje con los demás.