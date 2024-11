Ibai Llanos planea un especial por su cambio físico al alcanzar los 100 episodios en su serie de entrenamientos

Ibai Llanos sigue marcando hitos en su vida profesional y personal, especialmente con su impactante cambio físico. Hace unos días, el creador de contenido anunció que se aproxima a un episodio especial en la serie de TikTok donde documenta su entrenamiento, en la que ya supera los 70 capítulos. Con más de 30 kilos perdidos desde el inicio de su cambio físico, Ibai se ha convertido en un ejemplo de superación y ha inspirado a miles de seguidores.

Desde hace unos meses, el vasco mantiene su compromiso de transformar su salud y su físico, compartiendo cada paso del proceso en redes sociales. Este nuevo reto personal no es su primera experiencia en el mundo del fitness, pero sí la más perseverante y con mejores resultados, lo cual lo tiene visiblemente motivado. "Estamos cerca de llegar al episodio número 100 del cambio físico. Me gustaría hacer algo muy especial", mencionó en su último vídeo de TikTok, añadiendo que le gustaría contar con "un invitado muy especial, una invitada o en un lugar especial", aunque no ha decidido el enfoque definitivo.

El especial de los 100 episodios podría celebrarse en diciembre o enero, y aunque el streamer aún no ha revelado detalles, sus seguidores ya están proponiendo ideas en redes sociales. Ibai, siempre dispuesto a escuchar a su comunidad, ha pedido sugerencias para hacer de este capítulo una experiencia única, algo que mantenga la esencia de esfuerzo que ha compartido con sus fans durante todo el proceso.

Este logro, para Ibai, parece tener una importancia especial, y aunque no ha desvelado el formato exacto, promete ser un gran momento de celebración y reconocimiento a la dedicación que ha mostrado en estos meses. Además, cuando llegue el episodio número 100 y podamos comparar el cambio de Ibai respecto al día 0, podemos estar seguros de que nos quedaremos con la boca abierta.