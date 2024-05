Ibai recibe amenazas de muerte por parte de la afición del Cruz Azul tras pedir apoyo para el América

Durante las últimas horas, Ibai Llanos ha revelado que ha recibido amenazas por parte de la afición del Cruz Azul después de hacer un llamado en redes sociales para que los aficionados del América mostraran su apoyo durante la final del fútbol mexicano.

En una reciente transmisión en Twitch, Llanos compartió su experiencia en el Estadio Azteca, donde fue abordado por seguidores del Cruz Azul que lo insultaron y amenazaron por su pedido de apoyo hacia el equipo azulcrema. "¿Ibai, puedes grabar un video para que la gente venga de amarillo a la final?", le solicitaron. Después de esto esto, el streamer se mostró sorprendido por la agresividad de algunos aficionados: "Madre de Dios, los de Cruz Azul. Me han llamado hijo de puta, han dicho que me van a matar, que cuánto me han pagado…", compartió.

A pesar de las amenazas, Llanos aseguró que no le da importancia, ya que se encuentra agradecido con el Club América por el trato recibido. También ha querido quitar hierro al asunto y ha expresado que muchos de sus seguidores son del Cruz Azul y que, en su mayoría, han mostrado un trato respetuoso hacia él. Aún así, por supuesto, este incidente ha generado controversia en las redes sociales, donde el video de las amenazas se ha vuelto viral.

Cabe destacar que Ibai Llanos se encuentra en México junto a otros creadores de contenido y futbolistas internacionales para participar en la Kings World Cup, evento organizado por la Kings League. Durante su estadía en el país, el streamer ha sido invitado a presenciar la final del fútbol mexicano entre el América y el Cruz Azul, donde se espera la presencia de varios invitados de lujo.

A pesar de las tensiones generadas por las diferencias de afición, se espera que el ambiente en el Estadio Azteca sea de celebración y deportividad durante la final del futbol mexicano.