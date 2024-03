Ilia Topuria cree que su amigo Plex ganará a Mariana en la velada del año de Ibai Llanos

Ilia Topuria, el nuevo deportista de moda, estuvo presente en los Premios Ídolo que organiza Ducleida y en la alfombra roja ha dejado clara su opinión sobre La Velada del Año 4.

El boxeador no ha titubeado a la hora de afirmar que confía en que su amigo Plex gane en la próxima velada del año su comabate contra Mariana: "claro que puede ganar y tenemos a varios de mi equipo trabajando con él para mejorarlo y para para prepararlo para su victoria".

Ilia también desveló quiénes son sus ídolos: "uno de los que me han marcado han sido Messi. Me ha marcado en su momento, Michael Jordan. Me ha marcado, hay varios, no quiero empezar porque luego a lo mejor me dejo alguno fuera y ya tenemos un problema".

También son unos ídolos para él las personalidades que le han felicitado tras su victoria: "todos me han sorprendido y estoy muy agradecido con todos. Todos son unos ídolos y estoy muy agradecido por todos los mensajes de apoyo que he recibido a lo largo del camino. La verdad que son todos unos cracks y gracias a todos".

Topuria, que ha asistido a los Premios Ídolo junto a su pareja, Giorgina Uzcategui, ha dicho de ella que es "un ser de luz". También ha confesado que se siente "doble campeón en 2024", ya que a su título profesional le va a sumar la llegada de su hija, "una mini Giorgina".