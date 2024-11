Jedet critica a los influencers que van a las zonas afectadas por la DANA "para hacerse fotos"

La devastación provocada por la DANA en España ha movilizado a personas de todos los rincones, incluidas celebridades y figuras públicas, que han acudido a las zonas afectadas para prestar ayuda. Sin embargo, la presencia de algunos influencers ha generado debate en redes sociales sobre sus verdaderas intenciones. La actriz Jedet, conocida por su sensibilidad social, ha lanzado un mensaje directo en sus historias de Instagram, criticando a aquellos que parecen estar en las zonas afectadas solo para generar contenido en sus redes.

"Una cosa es que vayas a Valencia para ayudar, informes de la situación que observas allí para que la gente esté informada sobre aspectos que no se muestran en televisión; que estés en el lugar, informes de que estás allí para ofrecer tu ayuda e invites a la gente a sugerirte dónde podrías ser útil o qué necesitan; que pidas recursos específicos y animes a los demás a colaborar de la forma en la que puedan. Todo eso está bien", comenzaba su mensaje. Sin embargo, criticó el comportamiento de aquellos que se dedican a "hacer vlogs y tomarse fotos quitando barro, buscando likes y reconocimiento". Jedet no dudó en afirmar que "los influencers no dejan de sorprenderme, y no precisamente en el buen sentido".

La reacción de la actriz ha abierto un diálogo que ha sido apoyado y compartido por sus seguidores. Una de las respuestas relataba la experiencia de una mujer que, mientras buscaba a su padre desaparecido en Valencia, tuvo que presenciar cómo algunos influencers se dedicaban a grabar vídeos y fotos "como si fuera un parque de atracciones". "Tremendo", describió la seguidora de Jedet, quien compartió esta reflexión en sus redes para ilustrar la gravedad de la situación.

El caso contrasta con figuras como Rosalía, quien fue vista en Paiporta descargando camiones de ayuda junto al chef José Andrés, quien organiza el reparto de alimentos a través de su ONG, World Central Kitchen. La llegada de otras personalidades como Paz Padilla y Anitta Matamoros ha mostrado, en cambio, un apoyo más cercano y respetuoso hacia los afectados.

La DANA ha dejado un impacto devastador en ciudades de Valencia, Andalucía y Castilla-La Mancha, y mientras continúan los esfuerzos de reconstrucción, el debate sobre el papel de los influencers en situaciones de emergencia sigue vivo.