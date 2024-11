Andrea Colás, muy criticada en redes por su falta de sensibilidad tras la DANA en Valencia

La tiktoker Andrea Colás está siendo duramente criticada en redes sociales después de la publicación de su último vlog en YouTube, titulado "Ya no existe el campo del vecino". En el vídeo, Colás comenta la devastación que ha dejado la DANA en Valencia, pero sus palabras han sido tachadas de insensibles y egoístas, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de la situación en esta comunidad autónoma, donde decenas de pueblos han quedado arrasados y las tareas de ayuda y limpieza son urgentes.

En el vídeo, Colás comienza paseando entre los destrozos causados por la DANA, pero al regresar a casa menciona que lo único en lo que pensaba era en comer un bocadillo. Después, añade que, aunque vive en Valencia, no se plantea ayudar en las labores de limpieza porque "no es su trabajo y nadie la ha enseñado a hacerlo". La influencer también comenta que intentará donar ropa, pero añade que "huele a cerrado" y debería lavarla antes de llevarla, lo que le supone "demasiado esfuerzo".

Otro comentario que ha enfurecido a muchos es cuando, como estudiante de medicina, menciona que está "acostumbrada a ver gente morir" y que eso "no le afecta", aunque admite que la catástrofe de la DANA le parece "como una película". Al referirse a las víctimas de las inundaciones, Colás añade que "en verano la gente se ahoga en la playa y no pasa nada", un comentario que ha sido considerado como una falta de empatía hacia quienes han perdido sus hogares y seres queridos.

La polémica no termina ahí. En el mismo vídeo, la tiktoker muestra escenas de un cumpleaños al que acudió poco después de comentar la tragedia y sube imágenes de la comida acompañadas de música desenfadada. Aunque su pareja, Salva, se ha ofrecido a colaborar en las zonas afectadas, Andrea explicó que ella no iría porque debe cuidar de su hijo, señalando que "no voy a llevar a mi hijo a quitar barro porque se puede encontrar un cadáver".

El vídeo, editado con una semana de retraso, ha provocado una fuerte reacción en redes, donde muchos usuarios señalan la falta de sensibilidad de Colás. Con cientos de comentarios en su contra, algunos usuarios han expresado su decepción, calificando sus palabras de "irresponsables" y "frívolas".