Máxima tensión en los careos del Dogfight Wild Tournament 3, con amago de pelea incluido

A pocas horas del Dogfight Wild Tournament 3, la tensión ya se siente en el ambiente. Jordi Wild, organizador del evento, reunió a los peleadores para los tradicionales careos previos, donde se marcaron las primeras diferencias y se vivieron momentos de máxima intensidad. Como en cada edición, el enfrentamiento cara a cara entre los luchadores ha sido el anticipo perfecto para un evento que promete emoción, golpes y espectáculo.

La jornada comenzó con el Old School MMA, donde los participantes mostraron respeto mutuo en un cara a cara limpio. Lo mismo ocurrió con el No Rules Femenino, donde las peleadoras cerraron el encuentro con un apretón de manos. Sin embargo, la calma comenzó a romperse con el careo del combate de Lucha Medieval. Enfundados en sus armaduras, los luchadores no pudieron evitar soltar alguna provocación, marcando el inicio de la tensión.

Uno de los momentos más esperados llegó con el Doble Impacto. Aquí, los cuatro participantes mantuvieron la compostura, aunque la rivalidad ya se notaba en sus miradas. La situación cambió radicalmente con el No Rules MMA, donde el luchador brasileño encendió la tensión al gritar en la cara de su oponente, desatando una de las escenas más tensas de la jornada.

Pero el verdadero punto álgido llegó con el Car Fight, un combate que sigue siendo un misterio en cuanto a sus reglas, pero que ya generó polémica cuando Izan Plou Prunor metió una fotografía de su rival en su boca de manera desafiante.

El gran estallido de la jornada ocurrió en el careo del Royal Rumble, donde la rivalidad alcanzó su punto máximo y estuvo a punto de desencadenar una pelea antes del evento. Jordi Wild tuvo que intervenir para calmar los ánimos y evitar que el enfrentamiento se descontrolara antes de tiempo. Con todo listo para el torneo, el Dogfight Wild Tournament 3 promete ser una de las competiciones más emocionantes del año. La acción comenzará hoy y podrá seguirse en el canal de YouTube de El Rincón de Giorgio.