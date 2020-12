La modelo Bella Hadid dona su ropa de abrigo a las personas sin hogar de Nueva York

Bella Hadid ha protagonizado una de las acciones solidarias más bonitas de la Navidad. La modelo ha vaciado su armario para rebuscar las prendas que más abrigaran y donarlas a personas que las necesitan más que ella.

"La nieve ha sido hermosa, pero cada día, a medida que hace más frío, no puedo dejar de pensar en la gente que no tiene casa este invierno... que camina al trabajo cada mañana en la nieve sin las capas que necesitan, los trabajadores callejeros... siempre estoy pensando en la gente que no puede permitirse abrigos gruesos y calientes para ellos, sus hijos, padres, etc. Me emociona incluso pensar especialmente en cómo de pesado tiene que ser conducir hacia el trabajo por la mañana... ha sido un año duro, y mucha gente ha sido golpeada duramente por la pérdida de trabajos, casas y encima de todo, esta maldita nieve llegó con fuerza y causa mucha tristeza y desánimo"

Esta sincera reflexión y ejercicio de empatía por parte de la modelo la ha llevado a donar parte de su ropa a una organización sin ánimo de lucro de Nueva york: "Revisé mi armario y encontré algunas de mis cosas más cálidas, chaquetas y abrigos para enviar a @thepeoplestablenyc ellos lo recogieron todo y lo repartirán por toda la ciudad a la gente que más lo necesita. ¡¡Voy a seguir apoyándolos especialmente durante el invierno!! Gracias a la mesa del pueblo por todo lo que hacen. Estoy tan inspirada".

Bella Hadid ha reconocido que va a continuar participando con esta asociación durante los meses de invierno para aportar su granito de arena. Además, ha instado a sus seguidores a que ayuden de la manera que puedan: "Es tan importante que continuamos apoyando a nuestras comunidades, y estoy segura de que aunque no estés en Nueva York, puedes encontrar una colecta de ropa cerca de ti... Si tú o yo estamos pasando por un momento difícil, esperemos que alguien, en algún lugar, nos esté cuidando también".