Entre su gira promocional norteamericana, la baja de uno de sus miembros y las últimas noticias de Wonho, últimamente estamos sabiendo muchas cosas sobre MONSTA X. El supergrupo de K-pop quiere que todo el mundo conozca ‘All About Luv’, y para ello se está subiendo en más aviones que de costumbre.

La última parada fue ayer en el programa de Kelly Clarkson, un espacio diario que toca temas de actualidad y por supuesto asuntos musicales. La presentadora es además compositora, cantante de éxito y jurado de la versión estadounidense de ‘La Voz’, por lo que su entusiasmo a la hora de presentarles tenía algo más de valor.

“Están arrasando en el mundo de la música, han sido los primeros de las listas de éxitos de iTunes en más de 20 países, y son unos de los mayores exponentes del K-pop”, decía Clarkson antes de que saltaran al escenario. “Por favor dad la bienvenida a MONSTA-X”.

Algo que no ha pasado desapercibido para el Monbebe es el hecho de que la presentadora asegura que siguen preparando una gira enorme por Estados Unidos para el próximo verano. Kelly confirma así que, por ahora, los conciertos previstos de los chicos de ‘All About Luv’ siguen adelante, pese al estado de alarma general que se vive en gran parte del planeta.

The Kelly Clarkson Show era uno de los pocos espacios televisivos que les faltaban por pisar, después de conceder entrevistas a Ellen DeGeneres, Jimmy Kimmel o Good Morning America en momentos de máxima audiencia.

Lo malo es que en esta ocasión solo les dio tiempo a interpretar una canción, en lo que ponía punto y final al programa. Más allá de clavar el tema ‘Can’t Hold My Heart’ con voces en directo, los idols no tuvieron oportunidad de responder a preguntas ni de mandar un saludo a sus fieles, aunque el recibimiento en redes deja claro que ellos les quieren igual. Es lo que tiene el K-pop: no son simples aficionados, son apasionados.