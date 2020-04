Parece mentira que ya haya pasado una década desde que One Direction debutara. Sus orígenes se remontan a un programa de televisión inglés, que juntó a varios chicos descartados de la categoría individual porque pensaron que funcionarían mejor juntos. Y vaya si lo hicieron.

En una carrera musical que duró seis años, consiguieron vender 50 millones de discos y ser el BTS de su generación. A pesar de ello, el abandono de Zayn Malik y las inquietudes de los miembros por buscar una carrera en solitario pesaron mucho en la decisión de separarse de manera indefinida. Fue en 2016, y desde entonces han dejado un hueco importante en el pop que podría rellenarse muy pronto.

En una exclusiva del periódico The Sun, Liam Payne ha confirmado que One Direction (1D) está trabajando en un proyecto especial para celebrar su décimo aniversario, que se cumple el próximo julio.

El cantante ha explicado que habla constantemente con Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan para seguir planeando ese evento, del que todavía no se tienen detalles. Ese recuento dejaría a Malik fuera de este comeback, en lo que los fans llaman la actitud “Without Zayn”.

“Tenemos el décimo aniversario encima así que hemos estado hablando mucho en las últimas semanas, lo que está muy bien”, dice Payne. Sobre la cuarentena y el proyecto en sí, dice lo siguiente: “No estoy seguro de lo que puedo contar y lo que no, pero ha sido un gran momento para volver a estar conectados de nuevo”.

Sobre el éxito de la banda, Liam opina que “es una locura. Todavía no me lo creo, y siento que a día de hoy no sé lo que estoy haciendo. Es genial que hayamos triunfado tanto como grupo y en solitario, me encanta oír tantas cosas buenas de Harry. Es una delicia verle y creo que está orgulloso del nivel que ha alcanzado”. Por desgracia, Styles tuvo que retrasar su gira de este año a 2021, y desde Twitter ha ido recordando la importancia de la cuarentena.

Sin más detalles todavía sobre el regreso, los fans ya han empezado a celebrarlo en redes de manera frenética, en lo que podría ser el comeback más sonado del pop junto al reciente anuncio de Wonho.