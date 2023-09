Paula Gonu y Arnau Marín han roto: ambos confirman que ya no son novios

Paula Gonu es una de las mayores estrellas del sector influencer nacional, y su vida privada ha sido una de las más analizadas desde que diese el salto a la fama en las redes. Tras un tiempo de soltería, se la relacionó con el también influencer Arnau Marín, y poco después confirmaron a través de sus redes que habían decidido ser pareja. No fueron muchas las ocasiones en las que se dejaron ver juntos, y es por eso que la evolución de su relación ha sido relativamente poco conocida por sus seguidores. A muchos los ha pillado por sorpresa que, en una reciente entrevista, ambos hayan reconocido que ya no son novios.

Fue Paula Gonu quien decidió expresar que eran solamente buenos amigos, pero no quiso ahondar mucho en los detalles de la ruptura. No se conoce exactamente cuánto tiempo llevan sin ser pareja, pero su decisión de hablar de ello de forma pública hace pensar que el asunto ya esté, al menos, ligeramente superado, y que no sea demasiado reciente. Los dos han tenido palabras bonitas para el otro y han reconocido que se siguen queriendo y que se llevan bien, así que sus fans no se han quedado demasiado preocupados, ya que parece que el cierre de su relación como pareja ha sido todo lo bueno que podía ser.

Eso sí, las diferencias en la forma de expresarse de uno y de otra han sido suficiente para que muchos elucubrar sobre las circunstancias de su ruptura, y ya hay quienes opinan que es Arnau Marín quien decidió terminar la relación, por su reacción ante la pregunta de la entrevistadora. Pero, al fin y al cabo, no son más que especulaciones, así que lo realmente importante es que ambos se encuentren bien y que puedan cerrar este capítulo sin resquemor alguno. Eso sí, ahora tendrán que prepararse para que se los relacione con cualquiera con el que decidan quedar: ¡las redes no perdonan!